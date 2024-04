Le « Muppet Show » de la famille Pogba.

Soupçonné d’avoir fourni une « aide active » dans l’affaire d’extorsion de Paul Pogba datant de mars 2022, Mathias Pogba, frère aîné de Paul, avait été mis en examen et en détention provisoire en septembre de la même année. Il avait été libéré en décembre 2022 et placé sous contrôle judiciaire. Ce mardi, l’AFP a révélé les déclarations de l’ancien attaquant à la juge d’instruction chargée de l’affaire lors d’un interrogatoire du 25 janvier dernier. Ému aux larmes, Mathias Pogba a affirmé n’avoir été que la « marionnette » des malfaiteurs. « On m’a baladé de gauche à droite, on m’a menti depuis le début, a déclaré l’ancien joueur, qui souhaite d’ailleurs se faire pardonner auprès de son frère. J’espère le revoir au plus vite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j’espère que notre union va se reconsolider. »

Le 19 mars 2022, Paul Pogba avait été séquestré et braqué en banlieue parisienne par deux hommes, non identifiés, lui réclamant 13 millions d’euros. Plusieurs amis d’enfance et connaissances du milieu de terrain de la Juventus étaient liés à cette affaire et ont par la suite été mis en examen et en détention provisoire pour extorsion avec arme et séquestration en bande organisée. L’affaire avait tourné au drame familial à l’été 2022, après des vidéos publiées par Mathias Pogba sur les réseaux sociaux où il accusait son cadet de les avoir « abandonnés ». « Je voulais sortir la rage », mais « à aucun moment » lui mettre la pression, a assuré l’intéressé.

Une petite vidéo d’excuse sur YouTube aurait été la bienvenue.