Pogba va faire appel de sa suspension

Une dernière change pour Paul Pogba.

Ce jeudi midi, la Juventus par l’intermédiaire de l’AFP a confirmé les informations selon lesquelles Paul Pogba a écopé de quatre années de suspension pour dopage, conformément au Code mondial antidopage. Le milieu de terrain avait été contrôlé positif à la testostérone après le match face à l’Udinese le 20 août dernier.

Sur ses réseaux sociaux, le champion du monde a publié en milieu d’après-midi un communiqué où il affirme « être choqué et triste de voir tout ce qu’il a construit dans sa carrière lui être enlevé ». Il s’offusque de la décision, affirmant le côté involontaire de sa prise de produits interdits. Il annonce également faire appel de la décision et porter réclamation devant le Tribunal Arbitral du Sport.

🚨 Paul Pogba releases an official statement after four year ban due to doping.

“I have today been informed of the Tribunale Nazionale Antidoping's decision and believe that the verdict is incorrect.

I am sad, shocked and heartbroken that everything I have built in my… pic.twitter.com/qsi7cYKEfc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024