José Mourinho parle de Paul Pogba et lâche une petite pique à Manchester United

Son départ de la Roma ne l’a pas calmé.

Dans un entretien accordé au Telegraph, José Mourinho s’est confié sur sa relation avec Paul Pogba, qu’il a coaché à Manchester United, ainsi que sur son expérience en tant que coach du club anglais. « À la suite de la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du monde l’a amené dans une dimension où le football n’était plus la chose la plus importante pour lui, estime le Special One. Cela arrive à presque tout le monde à certains moments de votre carrière : vous perdez un peu le sens de qui vous êtes et de ce que vous devez être. »

L’ex-coach de l’AS Roma a également lâché quelques piques à Manchester United, qu’il a entraîné de 2016 à 2018. « D’un point de vue professionnel, ce n’était pas l’idéal, explique le Portugais. Ce qu’a Ten Hag aujourd’hui à Manchester United, je ne l’ai pas eu. Je n’ai pas reçu ce niveau de soutien. » L’effectif actuel des Red Devils en a également pris pour son grade : « Il y a toujours quelques joueurs au club dont je ne voulais pas il y a cinq ou six ans, continue-t-il. Je pense qu’ils représentent un peu ce que je considère comme n’étant pas les meilleurs professionnels pour un club de cette dimension. »

À bon entendeur.