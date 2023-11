Pronostic Toulouse Union Saint-Gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Toulouse en mode européen face à l’Union Saint-Gilloise

Toulouse participe à cette Europa League à la suite de son succès obtenu contre Nantes en finale de la dernière Coupe de France. La formation haute-garonnaise représente dignement la France puisqu’elle occupe la 2e place de la poule avec 2 points de retard sur Liverpool et surtout 3 d’avance sur le club belge. En cas de victoire ce jeudi, les Toulousains assureraient leur place en barrages. Pour en arriver là, le TFC a tout d’abord pris un point en Belgique (1-1) avant de s’imposer à domicile contre LASK. Ensuite, lors de la double confrontation face à Liverpool, les Toulousains ont sombré à Anfield (5-1) avant de réaliser un exploit au retour contre les Reds (3-2). Grâce à cette victoire, les Hauts-garonnais sont en position de ballotage favorable mais ont besoin d’un succès pour être tranquille. Si tout va pour le mieux sur la scène européenne, Toulouse souffre en Ligue 1 où il est seulement en 15e avec 1 point de plus que le premier relégable. Les partenaires de Restes sont sur une série de 6 journées sans le moindre succès avec 3 nuls pour 3 défaites. Le week-end dernier, les Toulousains se sont inclinés face à une solide formation niçoise (1-0) mais n’ont pas à rougir de leur match.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Union Saint Gilloise abat l’une de ses dernières cartes ce jeudi pour espérer poursuivre son aventure en Europa League. En effet, les Belges sont en 3e position et recevront Liverpool lors de l’ultime rencontre. Obligés donc quasiment de s’imposer, les Belges vont devoir prendre des risques contre Toulouse. Après avoir partagé les points avec le TFC, l’Union a perdu à Liverpool. Finalement, le club belge a décroché son premier succès lors de la réception de LASK mais s’est ensuite incliné en Autriche (3-0). Ce parcours contraste avec la Jupiler League, où l’USG est en tête avec 4 points de plus que son dauphin Anderlecht. Dans cette formation, on retrouve notamment Mac Allister, le frère du joueur de Liverpool, l’Algérien Amoura, ou l’Allemand Eckert Ayensa. Dans un Stadium des grands soirs, Toulouse devrait profiter des risques pris par l’Union Saint-Gilloise pour décrocher sa qualif’ pour le prochain tour. Le TFC récupère en plus un Dallinga en forme, qui était suspendu à Nice.

► Le pari « Victoire Toulouse ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,66 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 166€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Toulouse » est coté à 2,14 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 214€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Dallinga buteur » est coté à 2,26 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 226€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Toulouse – Union Saint Gilloise avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Toulouse Union Saint Gilloise encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Toulouse rattrapé par l'Union saint-gilloise