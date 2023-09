Pronostic Union Saint-Gilloise Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Union Saint-Gilloise s’impose face à Toulouse

Promu dans l’élite belge il y a 2 ans, l’Union Saint-Gilloise s’est rapidement installée parmi les meilleures équipes de Jupiler League. En effet, pour sa première année dans l’élite, l’Union a fini en 2e position et l’an dernier à la 3e place, ce qui lui vaut de participer à l’Europa League. A chaque fois, l’USG a été tout près de remporter le titre. Qualifié pour les tours préliminaires de cette C3, l’équipe belge a été contrainte de disputer un barrage au cours duquel elle s’est défait des Suisses de Lugano (3-0 en cumulé). En championnat, les hommes d’Alexander Blessin ont parfaitement débuté en remportant leurs 3 premières rencontres. Malheureusement, cette dynamique s’est estompée puisque l’Union reste sur 3 matchs sans le moindre succès avec des revers contre Malines (4-0) et Genk (0-2) pour un nul face à Anvers (2-2). L’homme fort du début de saison au sein du club belge est l’attaquant allemand Dennis Eckert Ayensa. Arrivé d’Ingolstadt, le buteur a inscrit 5 réalisations.

En face, Toulouse doit sa participation en Europa League à sa victoire en Coupe de France face à Nantes. Ce trophée est venu récompenser le travail de Philippe Montanier, qui avait déjà permis à son équipe de monter en Ligue 1. Suite à des divergences avec sa direction, le technicien a été remercié et a été remplacé par l’espagnol Martinez. Ce dernier connait une entame poussive malgré une victoire d’entrée face à Nantes (1-2). Depuis, le TFC ne s’est plus imposé et a accumulé les matchs nuls face au PSG, Clermont et Marseille le week-end dernier. Entretemps, les Hauts-garonnais s’étaient inclinés à la Meinau face à Strasbourg (2-0). Meilleur buteur du club l’an passé, Dallinga n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. L’attaquant néerlandais paye certainement les nombreux départs de l’intersaison qui ont vu ses meilleurs fournisseurs de passes quitter le club, à l’image des van den Boomen, Dejaegere ou Ratao. Cependant, Spierings est de retour après une brève incartade lensoise mais sera absent ce jeudi (non qualifié). Quart de finaliste de la dernière Europa League, l’Union Saint-Gilloise devrait poursuivre sur son excellente dynamique en s’imposant face à Toulouse, qui n’a plus connu les joies d’une compétition européenne depuis la saison 2009/2010.

