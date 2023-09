Toulouse rattrapé par l’Union saint-gilloise

Union saint-gilloise 1-1 Toulouse

Buts : Amoura (69e) pour l’USG // Dallinga (45e+3, SP) pour les Violets

Expulsion : Costa (90e+4) pour les Violets

Quatorze ans après, Toulouse a repris son histoire européenne là où il l’avait laissée un soir de décembre 2009, au terme d’une défaite synonyme d’élimination en Belgique, sur la pelouse du Club Bruges. Cette fois du côté de Bruxelles, les Violets défiaient l’Union saint-gilloise, quart-de-finaliste de la dernière édition. Un magnifique défi pour le vainqueur de la Coupe de France et ses presque 800 supporters ayant fait le déplacement sous la pluie de la capitale européenne pour fêter ça. Volontaire mais souvent ballotté dans le jeu, le treizième de Ligue 1 repart finalement du Plat Pays avec un bon nul grâce au penalty de Thijs Dallinga, auquel aura répondu l’excellent Mohamed Amoura, auteur d’une entrée détonante.

Dallinga, le meilleur des moments

Dans un Lotto Park bouillonnant malgré la délocalisation du match chez le voisin d’Anderlecht – normes UEFA obligent –, ce sont les Belges qui menacent les premiers : sur corner, Fedde Leysen envoie sa volée au-dessus (3e). Avertissement bien reçu par les Violets, qui répliquent par Cristian Cásseres (18e), sans beaucoup plus de danger. Pendant que les deux formations se jaugent tranquillement, l’habituel antre d’Anderlecht se lance dans un clapping, entre deux chants repris à l’unisson par le fervent public de l’Union. Bien servi à la suite d’une incursion de Jean Thierry Lazare Amani, Charles Vanhoutte fait rugir les supporters bruxellois, mais sa tentative file hors cadre (30e). L’heure d’un premier coup dur pour Toulouse, qui perd Zakaria Aboukhlal sur blessure et concède en infériorité numérique la plus grosse occasion jusqu’alors, mais Guillaume Restes se détend parfaitement devant Gustaf Nilsson (38e). Et puis, sur l’une de leurs très rares incursions en terre promise, les Toulousains vont faire la différence. Accroché par Christian Burgess en pleine surface, l’entrant Frank Magri offre à Dallinga l’opportunité d’inscrire son premier but de la saison depuis le point de penalty (0-1, 45e+3).

L’Amoura du maillot

Piqués au vif, les boys de l’Union reprennent très fort après la pause, acculant les Toulousains dans leur surface le temps d’une grosse frayeur sur un centre-tir d’Amani, finalement dans le petit filet (49e). Loïc Lapoussin n’est pas plus en réussite en pleine surface (59e), alors que le stade pousse fort pour voir revenir ses protégés. Toulouse souffre de plus en plus, à l’image de cette tête trop décroisée de Burgess sur corner (67e), et finit par craquer sur un petit numéro d’Amoura, qui fait exploser tout le stade (1-1, 69e). Loin d’être embarqué par la bourrasque, le Téfécé ne se désunit pas et César Gelabert teste Anthony Moris depuis l’entrée de la surface (72e), tandis que Restes s’interpose au pied après un nouveau déboulé d’Amoura (75e). L’intervention jugée licite de Rasmus Nicolaisen sur l’intenable Algérien dans la surface finit de tendre une fin de match soudainement devenue bien plus spectaculaire. Toulouse n’est pas loin de rafler la mise au buzzer, mais Yanis Begraoui perd son duel face à Moris (90e), tout comme Amoura devant Restes (90e+3). Dans la tension générale, Logan Costa écope d’un deuxième avertissement (90e+4), qui le privera de la réception du LASK Linz, prochaine étape continentale des Violets, dans deux semaines.

USG (3-4-3) : Moris – MacAllister, Burgess, Leysen – Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte (Amoura, 62e), Lapoussin (Terho, 87e) – Amani, Nilsson (Rodríguez, 62e), Puertas (Rasmussen, 84e). Entraîneur : Alexander Blessin.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler, L. Costa, Nicolaisen, Suazo (Diarra, 82e) – Schmidt, Sierro, Casseres Jr (Gelabert, 60e) – Aboukhlal (Magri, 40e), Dallinga (Begraoui, 82e), Dønnum (Kamanzi, 60e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

