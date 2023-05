La Lazio arrache la victoire face à la Cremonese

Lazio 3-2 US Cremonese

Buts : Hysaj (4e) et Milinković-Savić (37e, 89e) pour la Lazio // Galdames (54e) et Lazzari CSC (58e) pour la Cremonese

Pour fêter les dix ans du succès en finale de Coppa face au rival giallorosso, la Lazio est parvenue à s’imposer 3-2 face à la Cremonese, déjà reléguée. Mais les hommes de Maurizio Sarri ont frissonné.

Dominateurs dès les premières minutes, les Biancocelesti parviennent à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Hysaj, parfaitement servi par Immobile (1-0, 4e). En balade, la Lazio multiplie les séquences offensives face à une formation lombarde aux abois, mais toute proche de faire mal sur une première incursion avec une frappe de Tsadjout. Les possessions romaines se multiplient, mais peu de véritables occasions. Il faut attendre les dix dernières minutes de ce premier acte pour voir les locaux doubler la mise. Sur un centre de Pedro, Milinković-Savić parvient à surprendre la défense adverse pour inscrire son huitième but de la saison en championnat (2-0, 37e).

Alors que la Lazio pense vivre une douce fin d’après-midi, elle va connaître un second acte douloureux. En quatre minutes, les Biancocelesti encaissent deux pions. Le premier de Galdames (2-1, 54e), puis sur un centre anodin, Lazzarri panique et lâche un tacle pour envoyer le cuir dans ses propres filets (2-2, 58e). Face à cette suffisance romaine, la Cremonese parvient donc à revenir de manière inespérée dans cette rencontre. Bousculée, la Lazio reprend le contrôle du ballon et pousse fort en se créant des situations, à l’image de Felipe Anderson (66e), Immobile (72e) ou Milinković-Savić (74e). Dans les ultimes minutes, c’est justement le sergent serbe qui parvient à délivrer les siens en profitant d’une mauvaise sortie de Sarr sur corner pour pousser le cuir dans les cages vides (3-2, 89e). Le score ne bougera plus et Maurizio Sarri en profite pour faire entrer Radu, le plus capé de l’histoire du club et seul rescapé de cette fameuse Coppa, qui a disputé le dernier match de sa brillante carrière.

Un succès dans le money-time, il ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Hysaj (Pellegrini, 80e), Romagnoli, Casale, Lazzari – Alberto (Basic, 91e), Vecino, Milinković-Savić – Zaccagni (Radu, 91e), Immobile, Pedro (Anderson, 60e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

US Cremonese (3-4-1-2) : Sarr – Lochosvili (Vasquez, 77e), Ferrari, Bianchetti – Valeri (Quagliata, 68e), Meïté, Pickel, Sernicola – Galdames (Castagnetti, 68e) – Ciofani (Buonaiuto, 59e), Tsadjout. Entraîneur : Davide Ballardini.

