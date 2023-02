Cremonese 2-1 Roma

Buts : Tsadjout (17e) et Ciofani (83e sp) // Spinazzola (71e)

La crème de la Crem’.

Incapable de gagner lors des 23 premières journées, la Cremonese a enfin débloqué son compteur en Serie A au détriment de la Roma (2-1). Frank Tsadjout a concrétisé le bon boulot d’Emanuele Valeri d’une sublime volée du gauche en pleine lucarne pour mettre la lanterne rouge sur les bons rails (1-0, 17e). Pris dans la nasse, les joueurs de José Mourinho ont longtemps galéré à se montrer dangereux. Le centre-tir de Gini Wijnaldum, titulaire pour la première fois de la saison, a filé devant la cage sans trouver preneur (4e). Paulo Dybala a aussi pris sa chance sur coup franc, mais son ballon est redescendu trop tardivement (23e). Pas plus que des demi-occasions.

Ce n’est qu’à la 71e minute que les Romains ont enfin cadré, et fait mouche. L’ouverture de Gianluca Mancini a trouvé Leonardo Spinazzola, plein de sang froid pour conclure du droit (1-1, 71e). Marco Carnesecchi s’est ensuite montré vigilant pour enlever le ballon des pieds de Stephan El Shaarawy (74e). Plus que son homologue Rui Patrício, coupable d’une faute sur David Okereke. Daniel Ciofani ne s’est pas fait prier pour transformer le penalty et redonner l’avantage au promu (2-1, 83e). Malgré un dernier tir de Dybala, hors cadre (90e+6), la Cremonese abandonne la dernière place à la Sampdoria et laisse la Roma aux portes du top 4.

Un régal pour la Federazione Italiana della lose.

Cremonese (3-4-3) : Carnesecchi – Vasquez, Bianchetti, Ferrari (Chiriches, 84e) – Valeri, Benassi, Pickel (Galdames, 78e), Sernicola (Ghiglione, 84e) – Okereke, Tsadjout (Ciofani, 78e), Felix (Meïté, 66e). Entraîneur : Massimiliano Alvini.

Roma (3-4-3) : Patrício – Ibañez, Kumbulla (Karsdorp, 69e), Mancini – Spinazzola, Wijnaldum, Cristante, Zalewski (Solbakken, 63e) – Pellegrini (El Shaarawy, 63e), Dybala, Belotti (Abraham, 62e). Entraîneur : José Mourinho.