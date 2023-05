L’Argentine monte au créneau.

En filant du côté de l’Arabie saoudite sans l’accord de ses dirigeants et quelques heures seulement après une défaite à domicile contre Lorient, Lionel Messi a notamment attisé la colère des supporters parisiens. Malgré une vidéo d’excuse publiée ce vendredi par la Pulga, la relation entre le joueur et son club semble désormais rompue. De quoi faire monter au créneau Javier Mascherano, son compatriote et ancien partenaire de longue date au Barça, qui a réagi à la situation au micro de D Sports Radio : « C’est dommage qu’ils ne se rendent pas du type de joueur qu’ils ont eu la chance d’avoir dans leur équipe. Je pense qu’il y a dix ans, aucun supporter parisien n’aurait imaginé avoir dans son équipe le meilleur joueur de l’histoire. Et au lieu de l’apprécier, ils ont passé ces deux années à le critiquer. »

« Il est difficile de trouver quelqu’un avec son professionnalisme alors qu’il est peut-être le meilleur joueur de l’histoire. Il est impossible de le critiquer, laissons-le aller là où il est heureux et avec sa famille, a ensuite estimé l’ancien défenseur aujourd’hui à la retraite. Dans 10 ans, ils le regretteront. N’importe quelle équipe au monde donnerait n’importe quoi pour l’avoir pendant cinq minutes. » Toujours suspendu par le PSG, Messi ne sera pas du déplacement à Troyes ce dimanche.

Ce qui devrait lui laisser un peu plus de temps pour négocier son futur contrat avec les dirigeants du Barça ou pour partir en vacances à Zanzibar.

