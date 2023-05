Où partir en vacances quand on a 15 jours de suspension ?

Arrivé en 2021 dans le club de la capitale, Lionel Messi a eu le temps de faire vibrer les supporters, de bonheur, mais surtout d’énervement. Depuis son départ du Barça, Messi semble avoir perdu sa rage de vaincre, mais surtout son amour du club qu’il portait haut dans son cœur depuis 21 ans. Une ville qu’il apprécie peu, des joueurs qui lui ont piqué son statut de « joueur star » et un style de jeu qui ne tourne plus autour de son unique personnage. Depuis sa victoire en Coupe du monde en décembre dernier, il affiche désormais le catalogue complet des trophées à remporter, lui permettant de penser que sa carrière est accomplie. Résultat, l’Argentin a arrêté de jouer pour visiter le monde et devenir ambassadeur de l’Arabie saoudite, le conduisant à se mettre son club et ses supporters à dos. Quinze jours, c’est assez long pour se reprendre en main et retrouver ses esprits. Pour ça, on a imaginé cinq plans avec Valentin, agent de voyages, prêt à aider Léo à retrouver son prime.

1/ Palma de Majorque, le classique

S’il veut partir en famille avec sa femme, ses trois enfants et son chien, c’est l’endroit idéal. Pourtant pas très originale, cette destination à tout pour leur plaire. D’après Valentin, « Messi a l’air un peu beauf », d’où l’idée de lui proposer « la destination des beaufs par excellence ». Il pourra retrouver un pays qu’il a côtoyé pendant tant d’années et un climat qu’il connaît. En plus, Thiago, Ciro et Mateo – ses trois enfants – pourront profiter des balançoires, mais surtout de la formule glace de 14 heures à 18 heures : « Tu les lâches, et puis ils sont contents. » La seule problématique du voyage : Messi pourra-t-il rester tranquille ? Chaque année, c’est plus de 28 millions de visiteurs qui posent leurs valises sur place, dont des Allemands et des Anglais qui ne le « laisseront sûrement pas avancer de cinq mètres tranquille ». Si ça lui permet de voir un bon pressing cette saison…

2/ Zanzibar, l’air tropical

Puisqu’il aime être le centre des attentions, Messi peut prendre l’avion, seul, à destination de Zanzibar, cette petite île à l’est de la Tanzanie. Là-bas, les plages sont magnifiques. On pense à la plage de Nungwi ou celle de Paje où il pourra se balader le long de l’océan, s’initier au paddle pour entretenir sa forme ou encore prendre goût à la nourriture locale. C’est une cuisine qui a été influencée par d’autres, un peu comme lui depuis qu’il veut signer au même endroit que CR7. Il dégustera du riz pilaf, des biryanis ou des produits de la mer. En plus, l’ancien Barcelonais qui aime voyager pour découvrir de nouvelles cultures sera plongé dans un environnement qu’il n’a jamais rencontré. Sur l’île, les habitants sont très respectueux, il va falloir s’y faire. Petit plus de notre agent de voyages : « Il peut faire un stop par le Moyen-Orient, puisqu’il n’y a aucun vol direct. » Au moins le temps d’un kawa avec ses nouveaux copains.

3/ Miami, le rêve américain

On parle déjà de lui en MLS, en plus à Miami. Alors pourquoi ne pas s’y rendre quelques mois avant pour tenter de s’y acclimater ? La ville de Floride pourra accueillir le joueur et toute sa troupe. Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister et même Neymar, qui vient d’annoncer un possible départ du Paris Saint-Germain. On a choisi cette destination pour qu’il puisse emmener tous ses potes, s’il en a. Sa suspension tombe au meilleur moment de la saison. S’il part ce week-end, il pourra assister au Grand Prix de Formule 1 et « se la péter en le regardant depuis un bateau », note le professionnel du voyage. Puisqu’il est sportif, on s’est dit qu’il pourrait aimer la NBA. Quelle aubaine ! Le Heat de Miami joue ses deux matchs de play-off face aux New York Knicks sur ses terres. En soirée, on lui propose d’aller à South Beach, le quartier des clubs de la ville. Danser, chanter, manger, boire, fumer, la bande de Messi pourra faire chauffer les cartes bleues. Le voyagiste abonde : « Je ne suis pas riche et je n’aime pas forcément faire la fête, mais c’est ce qu’il faut pour aller là-bas. »

4/ Les Maldives, calme et tranquillité

Antonella Roccuzzo, sa femme, n’attend qu’un seul moment, passer du bon temps avec son Argentin préféré. Les Maldives se prêtent à l’amour, c’est la destination des couples par excellence. Au bord des plages de sable fin, Messi pourra privatiser son hôtel sur pilotis et prendre soin de sa bien-aimée. Plein de sérénité, il évitera le Collectif Ultra Paris qui est à ses trousses depuis plusieurs jours. Notre agent de voyages a trouvé un vol spécial qui s’arrête par le Moyen-Orient, encore, destination qu’il adore. Là-bas, pas de « Qué miras, bobo? », il devrait être loin du monde. Valentin, conseiller avisé, trouve que cette destination lui permettra de « passer la journée à faire des massages et revenir en forme pour jouer l’ogre auxerrois. ».

5/ La Slovénie, randos et sac à dos

La Pulga n’aime plus courir, il préfère marcher. On a d’abord pensé à La Réunion, mais il retrouvera sûrement des supporters du PSG. Ensuite, à l’île de Madère. Problème : c’est la propriété de Cristiano Ronaldo, pas sûr qu’il soit bien reçu. Alors, par expérience, un trip en Slovénie semble être l’idéal. « Je l’ai fait l’année dernière, les randonnées sont incroyables, c’est très sympa », assure Valentin. Il aura l’occasion de se dépayser et de travailler sa démarche, comme un pro.

