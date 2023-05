Messi sanctionné, Paris libéré ?

Après l’humiliante défaite contre Lorient de dimanche soir (1-3), l’international argentin avait donc sauté dans un jet privé afin d’honorer son profitable contrat de représentation avec l’Arabie Saoudite. Il n’a d’ailleurs certainement pas agi avec autant de légèreté pour exprimer un quelconque mépris pour « l »institution » (dont il n’a certainement jamais perçu l’existence sinon lors de la signature de son chèque). Lionel Messi a simplement fonctionné par habitude, celle des passe-droits et du sentiment d’impunité qui habitent, grâce à la mansuétude de la direction et du staff, les stars, et pas qu’elles, du PSG. Il sait, lui et son entourage, qu’il n’a pas été recruté dans la capitale en tant que joueur de foot, mais afin de vendre des maillots et augmenter le nombre des followers sur les réseaux sociaux de son employeur. Il n’y avait certainement rien d’irrespectueux (il aurait fallu un respect préalable au départ dans ce cas) ni de cavalier, simplement le besoin de tenir tous ses engagements. Le PSG n’incarne certainement pas à ses yeux un patron de nature ni de priorité supérieure, en termes de relation salariale, de l’office du tourisme saoudien.

Une popularité au plus bas auprès des ultras

Seulement cette fois-ci, le PSG a saisi l’occasion pour effectuer une de ses petites opérations de comm’ dont il a le secret pour tenter de redorer son image et rassurer les supporters alors que la saison se termine en bérézina. Le natif de Rosario se retrouve donc suspendu deux semaines (matchs et entraînements, de quoi sûrement le rendre profondément malheureux…), et ses émoluments ne lui seront pas versés (il devrait boucler le mois néanmoins). On se demande si quelqu’un, au sein de QSI, dans les bureaux administratifs ou encore autour de l’entraîneur Christophe Galtier, songe une demi-seconde que cette sanction puisse satisfaire ou tromper qui que ce soit. Le non-renouvellement de Lionel Messi était finalement acté. Sa popularité s’avérait au plus bas auprès des ultras, et des fans plus largement, qui auraient surtout aimé profiter sur le terrain du Parc des Princes du talent qu’il prodigue encore en sélection.

Taper sur Lionel Messi pour une démarche commerciale (le sujet n’est pas ici la dimension éthique ou son soutien au régime wahhabite), autrement dit la raison d’être de sa venue et de sa présence dans l’effectif parisien, contribue à maintenir ouverte la scène de cette mascarade terrible que propose le PSG. De toute manière, elle survient bien trop tard pour resserrer les boulons au sein de l’effectif ou donne l’illusion de restaurer un peu l’autorité d’un coach que ses joueurs n’ont jamais considéré, à juste titre, comme le détenteur des clés du jeu ou de la feuille de match. On doute infiniment que du côté du virage Auteuil, qui est entré en conflit ouvert avec la direction, ou encore auprès des comptes Tiktok qui s’épanchent sur la vie du PSG, « ce courage » suffise à camoufler les fissures d’un bâtiment au bord de l’écroulement.

Le cœur de l’affaire n’est pas ou plus de défendre Lionel Messi, qui a été une déception évidente, quand bien même ses plus grands fans continuent de s’extasier au moindre de ses touchers de balle. Au regard des prestations parisiennes ces derniers temps, peu importe l’opposition, son absence dans le onze ne pourra fonder ni un excuse de la défaite ni une indication tactique en cas de victoire. Il s’avère donc impossible de participer à cette comédie, et de venir applaudir une pièce si mal interprétée. Bien malin qui détiendrait les clés ou les solutions pour qu’une pareille puissance économique (plus de 600 millions de budget) ne tremble pas à la fin du championnat ou cesse d’être le tirage idéal de ses adversaires en huitièmes de finale de Ligue des champions. Apparemment, l’exil au Stade de France, fuite en avant qui suppose que le changement de décor sauvera l’entreprise, représente pour le moment la seule réponse de fond apportée par Nasser al-Khelaïfi. L’épisode Messi s’inscrit dans cette logique où l’on rénove la façade faute de pouvoir s’attaquer aux fondations…

Dalmat : « Un silence de cathédrale »