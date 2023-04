L’Argentine accueillera la Coupe du monde U20 en 2023

Vamos.

La FIFA a (enfin) trouvé crampon à son pied pour l’attribution de la prochaine Coupe du monde U20. L’Argentine sera le pays hôte pour cette 23e édition de la compétition créée en 1977, comme précisé dans son communiqué. Le tournoi aura lieu du 20 mai au 11 juin prochain. Initialement, l’Indonésie était le pays organisateur élu en 2019. L’institution mondiale a décidé de leur retirer fin mars à cause du refus de l’État indonésien d’accueillir Israël. Gianni Infantino a annoncé lui-même la nouvelle / « La FIFA a le plaisir d’annoncer que l’édition 2023 de la Coupe du Monde U20 de la FIFA aura lieu en Argentine. Le pays champion du monde en titre ouvre ses portes aux superstars de demain. Je tiens à remercier l’AFA, et en particulier son président Claudio Tapia, ainsi que l’État argentin, pour leur engagement à organiser en si peu de temps ce magnifique événement ».

The Bureau of the FIFA Council has confirmed Argentina as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023™.

More⬇️https://t.co/9Ewk0b8cUL

