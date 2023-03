Mondial U20 en Indonésie : bienvenue à tous, sauf à Israël

Lundi 27 mars, la FIFA a acté l’annulation du tirage au sort de la Coupe du monde U20, prévu initialement le 31 mars prochain, le tout sur fond de tensions géopolitiques entre le pays organisateur, l’Indonésie, et Israël. Résultat, on ne sait toujours pas où et avec quelles équipes aura lieu ce tournoi censé démarrer dans moins de deux mois.

Juin 2022, Euro U19 en Slovaquie : Israël décroche son billet pour la prochaine édition de la Coupe du monde U20 en Indonésie. Après avoir fait tomber la France de Landry Chauvin en demi-finales (1-2), et malgré la défaite en finale face à l’Angleterre (1-3), les hommes d’Ofir Haim, que peu de monde attendait à ce niveau, obtiennent une qualification historique avec l’art et la manière pour cette compétition. Leur légitimité à y participer va toutefois rapidement être remise en cause.

Des tensions géopolitiques

La Coupe du monde U20 doit se dérouler du 20 mai au 11 juin prochain en Indonésie, un pays hôte connu depuis 2019. L’archipel asiatique est un pays à majorité musulmane qui ne reconnaît pas diplomatiquement l’État hébreu et s’est toujours engagé en faveur de la Palestine, en tant qu’ancienne colonie néerlandaise. Pour apaiser les tensions diplomatiques, le gouvernement indonésien a décidé que la sélection israélienne irait jouer à Bali, une île indonésienne à majorité hindoue. Une décision que n’a pas appréciée Wayan Koster, le gouverneur de l’île, qui a adressé une missive pour demander l’interdiction de la venue des Israéliens : « Nous, le gouvernement provincial de Bali, déclarons que nous rejetons la participation d’équipes de l’État d’Israël à concourir dans la province de Bali. »

"Nous, le gouvernement provincial de Bali, déclarons que nous rejetons la participation d'équipes de l'État d'Israël à concourir dans la province de Bali." (alors même qu'il était prévu que l'équipe d'Israël effectue à Bali la plupart de ces matchs de groupe) pic.twitter.com/O2xRFwtGTh — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) March 27, 2023

À cette hostilité politique s’est ajoutée une réaction de certains habitants. La semaine dernière, des manifestants se sont réunis sur l’île, de manière à faire passer le message qu’ils voyaient d’un mauvais œil la venue sur le sol national d’une délégation israélienne, ce qui marquerait un rapprochement symbolique entre les deux États. Du côté du Ministère des sports, rien n’a changé : le Ministre en personne, Zainudin Amali, a déclaré qu’il ferait tout son possible pour accueillir au mieux la délégation israélienne et a promis d’aider à trouver une solution.

La participation de l’État hébreu à la Coupe du monde U20, outre son aspect historique, pourrait être l’occasion de nouer des liens avec la classe politique indonésienne. Israël cherche à étendre son influence en Asie, comme en témoigne la normalisation des relations entre l’État hébreu et le Bhoutan en décembre 2020. Surtout, face aux prémices de relations entre les deux États sur la question touristique, il reste encore aujourd’hui très difficile pour un Israélien d’obtenir un visa pour se rendre en Indonésie. Dès lors, la participation à cette compétition pourrait permettre aux supporters israéliens de pouvoir se rendre dans l’archipel et faciliter les démarches à l’avenir.

Un coup dur pour la diplomatie sportive israélienne

Israël a conclu un traité de paix en 2020 – les Accords d’Abraham – avec les Émirats arabes unis et Bahreïn à l’origine, puis le Maroc et le Soudan, le tout soutenu par l’administration Trump. En somme, Israël est parvenu à normaliser ses relations avec des pays qui, par le passé, lui ont toujours été hostiles. Pour entériner les accords politiques, la diplomatie du sport est venue prendre le relais, à l’image du match amical féminin de basket-ball qui s’est disputé entre les sélections marocaine et israélienne en juin 2022. Dans ce contexte d’apaisement général, les relations entre l’Indonésie et Israël s’étaient légèrement réchauffées, en particulier dans les domaines du commerce et du tourisme, une délégation israélienne s’étant même rendue en Indonésie à l’été 2022. La participation israélienne au Mondial U20 est donc censée constituer un pas de plus vers un rapprochement entre les deux pays.

Malgré cela, le gouvernement indonésien a démenti officiellement tout rapprochement et a rappelé que l’esprit de solidarité avec les mouvements anticoloniaux était un principe inscrit dans le Préambule de la Constitution du 18 août 1945. « L’indépendance étant le droit naturel de chaque nation, il faut abolir le colonialisme qui est en ce monde contraire aux principes d’humanité et de justice. » Un principe réaffirmé par le ministère des Affaires étrangères indonésien en janvier 2022 : « L’engagement de l’Indonésie dans la lutte du peuple palestinien continuera de prévaloir ». Une normalisation des relations entre les deux États ne devrait donc pas avoir lieu avant le règlement du conflit israélo-palestinien.

À deux mois de la tenue de cette Coupe du monde U20, la situation semble dans une impasse. La FIFA ne s’est toujours pas prononcée sur la suite des événements. Plusieurs pistes sont toutefois évoquées pour régler ce différend, comme celle de réattribuer l’organisation de la compétition à un autre pays. L’Indonésie pourrait également être suspendue par l’instance du football mondial pour avoir refusé d’accueillir une fédération membre qualifiée légitimement. L’autre option sur la table est l’engagement de pourparlers entre la FIFA et la Fédération indonésienne de football afin de trouver rapidement un compromis.

Le destin pourrait jouer un bien vilain tour aux Indonésiens si, malgré le déplacement de la compétition dans un autre pays, la loterie du tirage au sort venait à mettre les Israéliens dans leur poule.

