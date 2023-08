Ivan Toney : « J'ai l'impression d'être en prison »

Comme un lion en cage.

Suspendu jusqu’au 17 janvier 2024 pour avoir violé les règles de la fédération anglaise relatives aux paris, Ivan Toney prend son mal en patience. Pas facile pour l’attaquant aux 20 buts en Premier League la saison passée, qui est aussi privé d’accès au centre d’entraînement de Brentford. Il ne pourra y faire son retour que le 17 septembre. « Ne pas être sur le terrain d’entraînement me fait mal. Ce n’est pas un sentiment agréable, confie-t-il dans le podcast The Diary of a CEO. Je compte les jours jusqu’à ce que je puisse m’entraîner et côtoyer les gars. J’ai l’impression d’être en prison en ce moment. (…) Si quelqu’un qui n’est pas aussi fort que moi dans sa tête vivait cette situation, cela le briserait. »

« Je ne pense pas que ce soit juste, a-t-il ajouté au sujet de sa sanction. Nous avons vu des cas similaires, voire pires, et la sanction n’était pas la même que la mienne. Le fait que je joue en Premier League, que je me débrouille bien, que je tourne autour de la sélection, c’est un peu comme s’ils s’étaient dit : ‘Voilà, c’est l’occasion de le punir’. » Bon, il y avait quand même plus de 200 infractions liées aux paris dans l’histoire.

C’est bet.