  C1
  8es
  PSG-Chelsea (5-2)

Les sacrés chiffres du PSG contre Chelsea

Plus c’est rare, mieux c’est. Et le Paris Saint-Germain l’a visiblement compris, en témoigne son beau succès contre Chelsea (5-2), ce mercredi soir en huitièmes de finale allers de Ligue des champions. Le PSG devient ainsi le premier club français à passer cinq buts à un club anglais en phase à élimination directe de C1 (en 29 confrontations tout de même, depuis la première édition en 1992-1993) mais également la bête noire des Blues, son adversaire britton préféré (quatre victoires).

Le PSG a-t-il déjà plié le huitième ?

La question est en droit d’être posée, puisqu’avec cette victoire, les Parisiens remportent 7 de leurs 10 derniers matchs de Ligue des champions contre des clubs anglais. Autant de signaux favorables avant la manche retour à Stamford Bridge mardi prochain donc, d’autant que les hommes de Luis Enrique semblent enfin être vaccinés contre les remontadas…

À moins que la maladie ne réapparaisse.

Quand Enzo Fernandez s’en prend à son gardien

