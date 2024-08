Gary Neville se retrouve aux platines lors d’un festival en Angleterre

C’est donc ça, un homme aux multiples talents ?

Comme annoncé en janvier, Gary Neville s’est transformé en DJ le temps d’une soirée, lors du festival anglais Kendal Calling. L’ancien joueur de Manchester United s’est retrouvé derrière les platines aux côtés de Tim Burgess, chanteur du groupe de rock The Charlatans à l’occasion d’un DJ set. Les spectateurs présents ont ainsi pu voir l’ancien défenseur des Red Devils réaliser des activités très variées telles que boire un verre, faire une jongle de la tête avec un ballon de plage et finalement toucher un peu aux platines.

Gary Neville avait déjà performé avec le groupe The Charlatans en 2015, quand il avait accompagné Burgess à la guitare, et avait plus tôt cette année annoncé dans le podcast « Football, Music and Me » vouloir continuer à sortir de sa « zone de confort ». Cela semble désormais chose faite pour celui qui aime multiplier les expériences : retraité depuis 2011, Neville a été depuis entraîneur, copropriétaire d’un club EFL et d’un hôtel sur le thème du football, membre de l’émission de la BBC Dragon’s Den et cofondateur d’une université à Manchester, en plus de continuer son travail de consultant à Sky Sports. La musique semble donc être sa nouvelle lubie, et le compte X de Kendal Calling s’en est amusé en postant une photo de l’ancien international anglais avec le maillot du festival, accompagnée d’un commentaire : « Gary Neville a signé un contrat d’une apparition avec Kendal Calling. »

BREAKING: @GNev2 has signed a one appearance deal with Kendal Calling! 📝 📸Tom Martin pic.twitter.com/ECwKJc9O2w — Kendal Calling 🦌 (@KendalCalling) August 4, 2024

Maintenant, on veut la même en France avec Bixente Lizarazu et David Guetta.

