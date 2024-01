Gary Neville va devenir DJ

Un homme à tout faire.

Après avoir été joueur de football professionnel, entraîneur, consultant, copropriétaire d’un club EFL et d’un hôtel sur le thème du football, puis être apparu dans l’émission de la BBC Dragon’s Den, Gary Neville s’est trouvé une nouvelle lubie. L’ancien défenseur des Red Devils va devenir DJ cet été. Cette reconversion surprenante a été annoncée ce jeudi par la publication de l’affiche du festival Kendal Calling, où l’on peut lire : « Gary Neville B2B Tim Burgess ».

Kendal ‘24, let’s go! 🙌 RT + Like for your chance to win 4 x VIP upgrades, boutique camping & a £200 bar tab!

Escape to the Lakes with your FIVE headliners @paolonutini, @themightyi, The Streets, @paulheatonsolo, @keaneofficial + @sugababes & hundreds more! pic.twitter.com/qJXOnnamCX

— Kendal Calling 🦌 (@KendalCalling) January 25, 2024