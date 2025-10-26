S’abonner au mag
Jude Bellingham s'offre un record de précocité

Plus fort que Vini.

Avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé pour l’ouverture du score madrilène et son but juste avant la pause, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid au 21e siècle à réussir cet enchaînement. À l’instar du Tricolore, il a été l’un des grands artisans de la victoire des Merengues lors de ce Clásico (2-1).

À 22 ans et 119 jours, il surpasse Vinícius Júnior qui avait réalisé le même exploit en avril 2023 lors de la demi-finale de Coupe du Roi (0-4). L’international brésilien était alors âgé de 22 ans et 267 jours.

Reste à savoir si il empochera le ballon d’or avant son coéquipier.

