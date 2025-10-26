Jude Bellingham s'offre un record de précocité

Plus fort que Vini.

Avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé pour l’ouverture du score madrilène et son but juste avant la pause, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid au 21e siècle à réussir cet enchaînement. À l’instar du Tricolore, il a été l’un des grands artisans de la victoire des Merengues lors de ce Clásico (2-1).

1 - Con 22 años y 119 días, Jude Bellingham se convierte en el jugador más joven del @realmadrid en marcar y asistir en un partido de ElClásico en cualquier competición en todo el siglo XXI, superando a Vinícius Júnior en abril de 2023 en Copa del Rey (22 y 267). Galáctico. pic.twitter.com/6IE0oNIsSo — OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025

À 22 ans et 119 jours, il surpasse Vinícius Júnior qui avait réalisé le même exploit en avril 2023 lors de la demi-finale de Coupe du Roi (0-4). L’international brésilien était alors âgé de 22 ans et 267 jours.

Reste à savoir si il empochera le ballon d’or avant son coéquipier.