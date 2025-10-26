Hakimi n'ira pas à Lorient

Pas besoin de poser des RTT.

Après avoir été le grand artisan de la victoire parisienne face à Brest avec son doublé (0-3), Achraf Hakimi va être laissé au repos cette semaine par Luis Enrique. Son retour à l’entraînement est prévu pour le jeudi 30 octobre, deux jours avant la réception de Nice pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2025

Le but d’une telle manœuvre ? Permettre à l’international marocain de souffler après ses 80 rencontres disputées depuis juin 2024 et de revenir à 100% pour la rencontre face à Nice, mais surtout pour le choc en Ligue des champions face au Bayern qui se jouera le 4 novembre prochain.

Les blessures parisiennes ont finalement peut être eu du bon.

