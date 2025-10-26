S’abonner au mag
Hakimi n'ira pas à Lorient

Hakimi n'ira pas à Lorient

Pas besoin de poser des RTT.

Après avoir été le grand artisan de la victoire parisienne face à Brest avec son doublé (0-3), Achraf Hakimi va être laissé au repos cette semaine par Luis Enrique. Son retour à l’entraînement est prévu pour le jeudi 30 octobre, deux jours avant la réception de Nice pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

Le but d’une telle manœuvre ? Permettre à l’international marocain de souffler après ses 80 rencontres disputées depuis juin 2024 et de revenir à 100% pour la rencontre face à Nice, mais surtout pour le choc en Ligue des champions face au Bayern qui se jouera le 4 novembre prochain.

Les blessures parisiennes ont finalement peut être eu du bon.

