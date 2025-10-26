Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

ET C'EST TERMINÉ !!! L'OL s'impose 2-1 face à Strasbourg grâce à un but en fin de match d'Alfonso Moreira. Strasbourg pourra regretter cette expulsion de Doukouré.



Avec cette victoire, l'OL revient à la 4e place de Ligue 1 à deux unités du leader parisien. Alors que Strasbourg reste bloqué à la 7e place. Mais c'est serré en termes de points et ça nous réserve une saison palpitante.

