- Ligue 1
- J9
- Lyon-Strasbourg
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
ET C'EST TERMINÉ !!! L'OL s'impose 2-1 face à Strasbourg grâce à un but en fin de match d'Alfonso Moreira. Strasbourg pourra regretter cette expulsion de Doukouré.
Avec cette victoire, l'OL revient à la 4e place de Ligue 1 à deux unités du leader parisien. Alors que Strasbourg reste bloqué à la 7e place. Mais c'est serré en termes de points et ça nous réserve une saison palpitante.
Merci à vous d'avoir suivi ce live, vous avez été encore meilleurs que la frappe de Moreira.
Lyon joue la montre en faisant entrer De Carvalho à la place de Tessmann.
Il est magnifique ce but de Moreira par contre. Et quelle semaine pour lui.
Inutile de vous dire que j'apprécie en tant que portugais ce que je vois.
Kendry Paez est envoyé sur le pré pour créer l'exploit.
J'ai vraiment un pouvoir par contre je crois.
Je prends un risque : Strasbourg va perdre ce match.
⚽ OH LE GOLAZO D'ALFONSO MOREIRA QUI ENVOIE UNE MERVEILLE DE FRAPPE ENROULÉE EN PLEINE LUCARNE OPPOSÉE.
Et 6 minutes de Valentin Barco en plus. Donc de bonheur.
Sortie de Diego Moreira sifflé par son ancien public et entrée de Martial Godo.
Ah bah il suffisait de le dire. J'ai des pouvoirs en fait ça se trouve.
On va tester : je pense que le score restera à 1-1.
Belle entrée de Satriano qui n'a toujours pas touché le moindre ballon je crois.
Quel joueur Valentin Barco.
Il suffisait de demander. Mais la frappe de Ghezzal est contrée par la défense strasbourgeoise.
L'OL a du mal à se créé des occasions depuis plusieurs minutes.
🟨
C'est tendu entre Tagliafico et Doué. L'Argentin prend un jaune.
L'OL aussi effectue deux changements avec les sorties de Sulc et de Karabec et les entrées de Ghezzal et Satriano.
Double changement pour Strasbourg avec Lemaréchal et Omobamidele qui remplacent Enciso et El Mourabet.
Oh la frappe de Ouattara au-dessus. Mais quel travail de Barco encore au départ.
OH PAVEL SULC QUI MET SON COUP DE CASQUE À CÔTÉ !
On a eu le duel Doué face à Doué la dernière fois. Désormais place à celui entre Moreira et Moreira. Sauf que les deux n'ont aucun lien de parenté.
Curieux de voir cette fin de match car je ne suis pas sûr que Strasbourg sache défendre bloc bas et risque de continuer d'attaquer malgré l'infériorité numérique.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Alfonso Moreira remplace Malick Fofana
Joli match de Doukouré qui a mis un CSC avant de prendre un rouge. Bravo.
🟥 Carton rouge pour Ismael Doukoure
L'arbitre va voir la VAR pour vérifier si ce n'est pas un rouge sur Doukouré. Et en vrai, il ne serait pas volé le rouge.
🟨 Carton jaune pour Ismael Doukoure
Et double-faute de Strasbourg avec Sarr qui boîte Tolisso et Doukouré qui tacle Fofana.
Le match devient tendu.
Pas sûr que Moreira et Tolisso s'appréciaient à Lyon.
🟨 Carton jaune pour Diego Moreira
Strasbourg perd quand même beaucoup de ballon un peu bête.
Après c'est dans une volonté de relancer proprement mais il y a du déchet et donc forcément c'est vite dangereux pour eux.
Et derrière Pavel Sulc part en contre et tombe dans la surface mais l'arbitre ne dit rien.
Et le drapeau s'était levé de toute façon.
Panichelli c'est fort. La remise de la tête pour Moreira était parfaite mais la reprise du Belge passe à côté.
Strasbourg est bien mieux dans cette seconde période.
Rachid Ghezzal est parti à l'échauffement. J'avais oublié qu'il était revenu à Lyon.
C'est dire à quel point il est marquant depuis son retour.
Greif reste au sol après un contact avec Enciso. Ce serait dommage de se blesser là-dessus.
Et la première frappe du second acte est pour Enciso mais c'est contré.
ET C'EST REPARTI !!!
MI-TEMPS !!!
1-1 entre Lyon et Strasbourg. Les Alsaciens ont ouvert le score grâce à l'inévitable Panichelli mais son coéquipier Doukouré a égalisé sur un CSC. À noter que Tolisso a manqué un penalty qu'il avait lui-même provoqué.
Je vais respirer et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième acte.
La dernière chance de cette première période sera pour Strasbourg avec un corner.
C'est fou comment Strasbourg ne fait plus rien depuis leur but.
Et 5 minutes de temps additionnel.
Le pied gauche de Karabec c'est quelque chose quand même.
Visiblement le penalty manqué n'a pas atteint le moral des Lyonnais qui repartent à l'avant.
OH PENDERS QUI REPOUSSE DU PIED LE PENALTY DE TOLISSO !!!
L'arbitre confirme le penalty et je suis plutôt d'accord avec lui.
Ah oui OK Barco touche légèrement le ballon avant le contact. C'est dur à arbitrer ça.
Ah bah l'arbitre va voir la VAR ce n'est peut-être pas si logique. À moins qu'il veuille s'assurer que c'est bien Tolisso qui a envoyé un passement de jambes.
PENALTY POUR LYON !!!
Tolisso pénètre dans la surface et claque un passement de jambes avant de se faire crocheter par Barco. Penalty logique.
Ce qui est bien avec Strasbourg c'est qu'on est sûr de voir des buts durant leurs matchs.
Le but a métamorphosé les Lyonnais qui mettent la pression à Mike Penders.
🤦 But de Ismael Doukoure contre son camp
Après une passe manquée de Sarr, Morton délivre un amour de passe pour Fofana qui pénètre dans la surface avant de voir son centre en retrait être taclé dans son propre but par Doukouré. Le match est relancé.
Tactique défensive de Strasbourg sur Malick Fofana asez simple, elle consite à le boîter dès qu'il touche le ballon.
Finalement, Panichelli va peut-être rejoindre Chelsea avant Emegha.
C'est quand même un sacré joueur ce Panichelli.
⚽ But de Joaquín Panichelli pour Strasbourg
PANICHELLIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Superbe jeu en triangle entre Enciso-Barco et Doué qui centre pour Panichelli qui prend le dessus pour venir mettre un coup de casque. C'est beau.
Il n'est pas content Tolisso.
Comme prévu ce match de Premier League entre Chelsea et Crystal Palace n'a rien à voir avec nos beaux matchs de Ligue 1.
Et Enciso qui répond avec une frappe trop molle facilement captée par Grieff.
Ça se décante un peu.
OH SULC qui perd son duel avec Penders alors qu'il se présentait seul face au portier.
Elle est là la première grosse occasion.
Elle était dur à imaginer cette saison de Niakhaté après ce qu'il montrait l'an dernier. Mais cette saison c'est très très fort.
Oh le joli tacle de Niakhaté sur le centre de Moreira.
Lyon a vendu Mamadou Sarr 10 millions d'euros.
Fin de la blague.
À votre avis Adam Karabec il est plutôt chez Serpentard ou Serdaigle ?
Non car il a vraiment un blase de personnage d'Harry Potter.
Pour l'instant ça se jauge des deux côtés. Une façon de dire qu'il ne se passe rien.
Par contre Emegha il revient quand ? Non car je l'ai pris sur MPG en début de saison et c'est pas très rentable comme achat.
J'ai eu faux hier avec Thauvin mais je peux vous dire que ce soir Diego Moreira marque. Avec Lyon ça marche à tous les coups l'ancien de la maison qui marque. Comme pour Paris.
ET C'EST PARTI !!!!
Les artistes entrent dans l'arène. Tagliafico aussi.
En face, Strasbourg retrouve Mamadou Sarr derrière, lui qui est formé à Lyon. Et devant ça débarque avec un duo Panichelli-Ouattara. Ancien lyonnais lui aussi, Moreira est bien titulaire.
Au niveau des compos, Lyon reçoit avec Karabec en pointe et Sulc dans le couloir droit. Sinon c'est du classique.
Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car on a un beau Lyon-Strasbourg pour clôturer ce week-end de football !
Olympique Lyonnais
Strasbourg
Steven Oliveira