Le coup de gueule d'Andy Robertson après la nouvelle défaite de Liverpool

LB
Le coup de gueule d'Andy Robertson après la nouvelle défaite de Liverpool

La crise guette.

Rien ne va plus du côté de Liverpool, alors que les Reds se sont de nouveau inclinés en championnat sur la pelouse de Brentford (3-2) ce samedi. Une quatrième défaite de rang en championnat qui a fait sortir de ses gonds Andrew Robertson à l’issue de la rencontre au micro de LFC TV  : « Brentford avait un plan de jeu clair et je pense qu’ils ont parfaitement joué le leur. Nous n’avons pas du tout joué le nôtre. C’est ce qui rend les choses très difficiles. J’ai eu l’impression qu’on n’avait pas du tout pris le contrôle du match aujourd’hui ».

Arne Slot visé

L’international écossais n’a pas hésité à fustiger son entraîneur dans cette même prise de parole : « Quand on est mené 3-1, on se retrouve à se concentrer sur l’attaque, et ça devient chaotique. Il n’y a pas de structure, ce qui n’est jamais bon. On marque un but, d’accord. On essaie d’attaquer et on a failli marquer à la fin, mais, honnêtement, un match nul aujourd’hui aurait été flatteur. » 

Celui qui évolue depuis neuf saisons chez les Reds a également pointé du doigt les carences de son équipe : « Nous devons travailler plus dur. À l’entraînement, en match, et mieux récupérer. Dans ce club, on exige des résultats. Dans les moments difficiles, la seule façon de s’en sortir est de travailler encore plus dur, de courir un peu plus et de prendre soin de soi. Et c’est ce que nous devons faire. Les résultats sont loin d’être satisfaisants depuis cinq ou six matchs. » Les protégés d’Arne Slot pourront tenter de se relancer mercredi face à Crystal Palace en Coupe de la Ligue avant de se déplacer sur la pelouse d’Aston Villa pour la prochaine journée de Premier League.

Arne Slot sera-t-il toujours sur le banc d’ici-là ?

Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat

LB

