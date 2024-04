Xavi râle contre l’arbitrage après Barça-PSG

Les chouineries de Xavi.

L’entraîneur catalan avait passé une meilleure soirée au Parc des Princes la semaine dernière qu’à Montjuïc, ce mardi. L’ancien milieu a reçu un carton rouge en seconde période de Barcelone-PSG après avoir perdu ses nerfs, comme il avait vu Ronald Araújo être logiquement expulsé dans le premier acte. Le tournant du match, assurément, puisque Paris était mené à ce moment-là de la rencontre et a pu marquer quatre fois en supériorité numérique.

Le coach catalan n’en voulait pas à son joueur après la rencontre, mais à l’arbitre. « On a la rage, on était bien, et ça change tout. C’est trop de mettre un carton rouge sur cette action, ce n’est pas bon pour le foot, c’est devenu un autre match, regrettait-il au micro de Movistar après la défaite. L’action change la double confrontation. […] J’ai dit à l’arbitre que c’était désastreux et que sa prestation avait été mauvaise. Il a gâché le match et tout changé. Je n’aime pas parler des arbitres, mais il faut le dire, on ne peut pas se taire. »

On peut en revanche rester digne dans la défaite.

