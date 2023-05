Kheira Hamraoui a des choses à dire.

Et visiblement, elle n’a pas voulu attendre la sortie de son livre, Kheira à contre-pied, le 7 juin. Au coup de sifflet final du choc entre le PSG et l’OL (0-1), qui a entériné le sacre des Fenottes en D1 Arkéma, la joueuse parisienne a retiré son maillot pour dévoiler un message. Sur un T-shirt blanc, écrit à la main, on pouvait alors lire : « Les insultes ? Aucune excuse ! Où sont les hommes ? Patrick Juvet. » Probablement une allusion à ce qui a pu être dit autour de son agression en novembre 2021. Et accessoirement, une belle preuve de la popularité du célèbre interprète du titre Où sont les femmes ?, décédé en avril 2021.

Génération Juvet.

