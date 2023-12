Pauleta veut voir Kylian Mbappé rester au PSG

Et si c’était lui, l’attaquant qui manque au PSG ?

Ancienne légende du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta, actuellement directeur de la formation des équipes jeunes portugaise, garde les yeux rivés sur le club de la capitale et la gestion du futur de Kylian Mbappé. Lors d’une interview publiée ce mardi par Marca, Pauleta avoue qu’il « serait dommage de voir Mbappé s’en aller » du PSG au prochain mercato : « C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, avec des qualités incroyables. Comme supporter du PSG, j’aimerais qu’il reste, c’est un phénomène. »

L’aigle des Açores ajoute que le PSG a pris le bon virage cet été en « changeant la façon de construire son équipe », pour se donner une chance de viser la victoire finale dans les prochaines années en Ligue des Champions. « Moins tu l’espères (la victoire, NDLR), plus l’opportunité de la gagner va arriver (…) Quand on pense à Chelsea, cela s’est passé de cette manière. Ils la voulait pendant longtemps et ils ont fini par la gagner. » En effet, les Blues ont gagné leur première Coupe aux grandes oreilles en 2012 et c’était sur la pelouse de l’Allianz Arena… Un signe ?

Rendez-vous dès 2025 pour une nouvelle finale à Munich… et une nouvelle chance pour Paris ?

Dortmund-PSG : plus de 3500 supporters parisiens attendus en Allemagne