Hannibal Mejbri accuse un joueur de Preston de racisme

Racisme dans le football épisode 3350.

Lors de la rencontre entre Preston et Burnley en Championship (0-0), le milieu de terrain des Clarets Hannibal Mejbri s’est plaint auprès de l’arbitre des insultes racistes qu’auraient balancées l’attaquant adverse Milutin Osmajić à son encontre. Si l’arbitre a visiblement enregistré la plainte dans son rapport, l’international tunisien, qui a eu le soutien de son club, s’est exprimé sur son compte X : « Je ne garderai pas le silence sur ce qui s’est passé aujourd’hui. Je dénoncerai toujours le racisme chaque fois que j’en entends ou que je le vois. C’est la seule façon de changer en tant que sport et société. Je suis une personne forte, mais personne ne devrait avoir à subir ces abus dégoûtants sur le terrain. »

I will not be silent about what happened today. I will always call out racism whenever I hear or see it. That is the only way we change as a sport and a society. I am a strong person but nobody should have to experience this disgusting abuse on the pitch.

— Hannibal Mejbri (@HannibalMejbri) February 15, 2025