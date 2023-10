Joan Laporta inculpé dans l’affaire Negreira

L’affaire Negreira continue de faire trembler Barcelone.

Mis en cause dans dans l’affaire Negreira (un gros dossier de corruption sportive, concussion, administration déloyale et falsification de documents commerciaux de grande ampleur), le FC Barcelone voit, ce mercredi, son actuel président Joan Laporta être inculpé par le juge Aguirre dans le cadre de l’enquête. Pour rappel, le délit de concussion est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».

Ainsi, le Barca est accusé d’avoir versé au total 7,3 millions d’euros de pots-de-vin à un haut responsable de l’arbitrage espagnol (José María Enríquez Negreira) entre 2001 et 2018, sous les présidences successives de Joan Laporta (2003-2010) donc, mais aussi Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, quant à eux déjà inculpés pour d’autres chefs d’accusations. Les trois dirigeants du Barca sont aujourd’hui inculpés pour concussion continue, ce que conteste le club de par le statut juridique du poste occupé par Negreira, puisque la fédération espagnole de football est une entité privée et pas publique.

Avec cette qualification des faits, le juge peut considérer que les faits reprochés ne sont pas prescrits, jusqu’à dix ans avant le dernier versement effectué. Celui-ci ayant été effectué en 2018, la justice peut donc s’intéresser à des virements réalisés entre 2008 et 2010, soit sous la première présidence de Laporta, jusqu’ici pas directement inquiété par l’affaire. Toutefois la requête a peu de chances d’aboutir, le juge s’appuyant sur le fait que la fédération et ses dirigeants « exercent des fonctions publiques par délégation de l’État », pour considérer la fédération comme une entité juridique publique.

Bref, on n’est pas sorti de l’auberge (espagnole).

