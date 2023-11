Le Real Madrid plaide de nouveau pour la Superligue

La menace de la Superligue est de retour !

Il est vrai qu’il est souvent difficile de s’emballer depuis le début de la saison, à l’image du précédent week-end de Ligue 1 globalement ennuyeux, et que de moins en moins de joueurs nous font lever de nos sièges.

Un contexte idéal pour que Florentino Pérez sorte à nouveau de sa tanière et remette à nouveau sur la table l’idée d’une Superligue. À l’occasion de l’assemblée générale du Real Madrid qui se tenait ce samedi matin, le président du club a remis une pièce dans la machine auprès de son auditoire : « Le football européen n’appartient pas au président de l’UEFA. Le football espagnol n’appartient pas au président de la Liga. Le football n’est le monopole de personne, car il appartient à tous. C’est pourquoi le projet de Superligue est plus nécessaire que jamais au niveau européen. »

« Le projet de Superligue a subi ces dernières années des campagnes incessantes de désinformation et de manipulation. On nous a même accusés de vouloir quitter les ligues nationales. Je tiens à vous dire que c’est totalement faux. La Superligue sera une compétition parfaitement compatible avec les compétitions nationales et leurs calendriers. L’unique objectif de la Superligue est d’améliorer, de moderniser et de renforcer les compétitions européennes de clubs et ce sans privilèges et sans que personne n’en soit exclu. La Superligue sera pleinement méritocratique », a ensuite poursuivi le dirigeant, qui a également poussé un coup de gueule sur le prix des abonnements télévisuels nécessaires pour suivre les rencontres : « Il est insensé de faire payer plus de 100 euros par mois pour du football à la télé alors que le SMIC (espagnol) dépasse à peine les 1 000 euros. »

La Cour de justice de l’Union européenne doit désormais donner son avis sur la viabilité du projet de Superligue le 21 décembre prochain.

