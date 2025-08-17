C’est plus vraiment une surprise, du coup.

Dans un long entretien au JDD dans lequel il ne se gêne pas pour faire feu de tout bois à quelques heures des grands débuts du FC Nantes dans cette nouvelle saison de Ligue 1, Waldemar Kita a révélé réserver une « petite surprise » au PSG, ce dimanche soir. Ce match sur la pelouse des Canaris sera en effet le premier des Parisiens dans l’Hexagone depuis leur sacre européen, en mai dernier. « On peut dire ce qu’on veut de Paris mais on doit reconnaître son succès. Rien que pour le PSG, le football français a un prix. Nasser (Al-Khelaïfi) fait un super boulot, confie ainsi le président nantais. Aujourd’hui, c’est la meilleure équipe du monde. C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine. »

Un triomphe de l’équipe de Luis Enrique qui sera célébré ce dimanche soir à la Beaujoire. « Il ne faut pas être jaloux mais fier de sa réussite, poursuit Kita. Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise avant le match. J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés. »

Les Parisiens peut-être, son propre public certainement beaucoup moins.

En direct : Nantes-PSG (0-0)