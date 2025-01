Qui aura le dernier Mo ?

Mohamed Salah se bonifie avec le temps. Le Pharaon, qui fêtera ses 33 ans en juin, est parti pour claquer la meilleure saison de sa carrière : il affiche déjà 23 buts et 17 passes décisives en 32 matchs avec Liverpool. Il devrait donc avoir l’embarras du choix quant à sa future destination, lui dont le contrat se termine dans cinq mois. « Tout le monde le veut, y compris nous, a répondu son coach Arne Slot vendredi en conférence de presse. Je ne suis pas surpris que l’Arabie saoudite le veuille, mais je ne serais pas étonné que d’autres pays le veuillent aussi. »

Avec 234 buts, Salah peut légitimement espérer monter sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool dans les prochaines semaines en dépassant Gordon Hodgson (241). « Il est suffisamment âgé et sage, et il a fait tellement de choses intelligentes dans sa carrière qu’il prendra la bonne décision pour lui et, je l’espère, pour nous aussi », ajoute Slot. Le Paris Saint-Germain garderait notamment un œil sur sa situation.

C’est donc peut-être pour ça qu’Ousmane Dembélé a fini par se réveiller.

