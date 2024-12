Pablo Longoria évoque le mercato hivernal à l’OM

Il fait le bilan, calmement.

Comme à son habitude, Pablo Longoria tenait une conférence de presse en guise de bilan de mi-saison, ce mercredi matin à Marseille. Le président de l’OM a pris le temps d’évoquer les dossiers chauds de l’actualité du mercato olympien, revenant d’abord sur le sujet le plus commenté ces dernières semaines, la rumeur d’un éventuel transfert de Paul Pogba (31 ans). S’il assure qu’il n’y a « pas de discussions en cours » avec l’international français, Longoria préférait ne « pas fermer la porte » à l’arrivée d’un nouveau grand joueur bien qu’à l’heure actuelle, il s’agisse « de spéculations et de rêves, plus qu’une réalité ».

« Hors de question de vendre Wahi »

Interrogé sur un possible départ cet hiver d’Elye Wahi, recruté cet été pour près de 25 millions d’euros et en grande difficulté en ce début de saison, Pablo Longoria a été catégorique : « Hors de question. Je suis sûr qu’on a l’un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Son temps va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. Il a toutes les qualités pour s’imposer ici. »

Concernant l’épineux dossier Chancel Mbemba, le président marseillais assurait que « rien n’a changé » depuis l’été dernier : « Pour le mercato d’hiver, le club est très clair : le joueur a un prix et si le prix arrive, on serait content de trouver une solution bénéfique pour le joueur et le club. Le respect du club est la chose la plus importante, personne ne passe au-dessus », a-t-il martelé.

