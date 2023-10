Le Real Madrid et Séville se musèlent

Séville FC 1-1 Real Madrid

Buts : Alaba (74e, CSC) pour Seville // Carvajal (78e) pour les Merengues

À Sánchez Pizjuán ce samedi soir, Séville et le Real Madrid n’ont pas su se départager (1-1) dans le choc de la 10e journée de Liga.

Dans une partie qui aura vu Sergio Ramos et Antonio Rüdiger s’adonner à un mélange de boxe et de chatouilles, la première période n’a offert que quelques situations intéressantes. Parmi elles, un but refusé à Federico Valverde pour une charge sur Ørjan Nyland au moment de conclure (5e) et deux sauvetages signés Dani Carvajal – sur sa ligne – et Kepa Arrizabalaga à la suite d’une frappe d’Ivan Rakitić suivie d’un tir lointain de Lucas Ocampos (23e).

C’est finalement après la pause que le scénario s’est accéléré : gêné par Youssef En-Nesyri à la suite d’un centre de Marcos Acuña, David Alaba à ainsi involontairement trompé Arrizabalaga sur un dégagement non-maîtrisé pour mettre les hôtes devant (1-0, 74e). Un avantage de courte durée puisque dans la foulée, le coup franc de Toni Kroos à trouvé le crâne puissant de Dani Carvajal venu égaliser (1-1, 78e). La tête de Ramos, claquée par Kepa sur son poteau, a offert un dernier frisson (80e).

La bonne opération est pour les Merengues, assurés de rester leaders au terme de ce week-end, alors que Séville est toujours treizième.

Séville FC (4-3-3) : Nyland – Acuña, Ramos, Gudelj (Badé, 77e), Jesús Navas – Sow (Lamela, 87e), Soumaré, Rakitić – Lukebakio (Suso, 67e), En-Nesyri (Mir, 87e), Ocampos. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Real Madrid (4-3-3) : Arrizabalaga – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (Fran García, 88e) – Valverde (Modrić, 67e), Tchouaméni (Camavinga, 67e), Kroos – Rodrygo (Joselu, 79e), Bellingham, Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 88e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

