Xavi croit toujours au titre en Liga pour le Barça

La méthode Coué au Barça.

Accroché à Naples en Ligue des champions cette semaine, le Barça n’a en revanche pas fait dans le détail ce samedi en championnat, en étrillant facilement Getafe (4-0). Ce qui porte ainsi la série des Blaugranas à cinq matchs de rang sans défaite en Liga, et leur permet de revenir provisoirement à cinq points seulement du Real Madrid, qui recevra Séville ce dimanche. Dans la tête de Xavi, le titre est d’ailleurs toujours envisageable. « J’ai toujours dit que nous ne jetterions pas l’éponge, je pense que nous avons fait un pas en avant. Nous venons de prendre 15 points sur 15, ou plutôt 13, non ? Eh bien, nous sommes dans une bonne période en Championnat, alors nous devons y croire. Nous devons y croire jusqu’au bout, jusqu’à ce que ça ne soit plus possible mathématiquement. Mais je pense que c’est possible. Nous avons mis la pression sur Gérone, que nous avons dépassé au classement aujourd’hui, et nous avons mis la pression sur le Real Madrid pour qu’il gagne ses matches », a raconté le futur ex-entraîneur du Barça en conférence de presse. Avant d’en remettre une couche sur l’annonce de son départ : « Je suis convaincu de ma décision de partir et je pense que c’est la bonne. Pas pour moi. Mais pour le club. »

Qui pour reprendre le flambeau ?