Huis clos partiel : l'OL paye encore les pots cassés en 2022

Le squelette dans le placard.

Pour son premier match de Ligue Europa contre l’Olympiakos, dernier vainqueur de la ligue Europa Conférence, l’Olympique lyonnais est forcé de se remémorer de mauvais souvenirs. Ce mardi, l’UEFA a confirmé un huis clos partiel pour les retrouvailles des Gones avec la Coupe d’Europe le 26 septembre au Groupama Stadium. « En raison d’une décision de l’UEFA suite au match OL-West Ham du 14 avril 2022, un huis clos partiel a été prononcé concernant nos virages nord et sud, sur la première rencontre européenne à domicile », peut-on lire dans un message affiché sur la billetterie en ligne du club.

Une sanction qui intervient deux ans et demi après cette rencontre qui avait vu les Lyonnais se faire fesser par les Hammers (3-0) et prendre la porte de la Ligue Europa dès les quarts de finale. À l’issue du match, quelques supporters mécontents avaient tenté de s’introduire sur le terrain. Certains avaient alors été arrêtés et placés en garde à vue.

Tant qu’on ne les oblige pas à rejouer avec Pollersbeck aux buts…

Bruno Genesio revient sur la victoire de l’OL à Manchester City