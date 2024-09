Le classement provisoire de la Ligue des champions

Quand on s’impose ou on s’incline 9-2 dès la première journée, il faut s’attendre à une position extrême au classement.

Raison pour laquelle le Bayern Munich, qui a pulvérisé le Dinamo Zagreb, est leader de la seule et unique poule du premier tour de la C1. Pour rappel, la nouvelle formule de l’épreuve regroupe toutes les équipes dans un seul groupe (même si tous les clubs ne s’affronteront pas, les matchs sont donnés en fonction des pots tirés au sort par l’intelligence artificielle) et celles située au-delà du 24e rang à la fin des journées seront éliminées.

Le classement actuellement du tableau de la Ligue des Champions🔥❤ avec Kane, meilleur buteur ( 4 buts) pic.twitter.com/4pRj9DaFTP — KinGg👑 (@UlyDagaud) September 17, 2024

En l’état, et en attendant les autres confrontations de la semaine, tous ceux qui ont perdu (le Dinamo, les Young Boys Berne, Lille, Milan, Stuttgart et le PSV Eindhoven) sont logiquement positionnées aux derniers rangs. Sachant qu’il n’y a pas eu de nul, ceux qui ont gagné (le Bayern, le Real Madrid, Liverpool, le Sporting Portugal, Aston Villa et la Juventus) squattent donc les six premières places (avec les meilleurs différences de but devant).

Les stats folles de Harry Kane