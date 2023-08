Suivez le tirage au sort de la Ligue de champions

Groupe A :

Chapeau 1 : FC Barcelone, Manchester City, SSC Napoli, FC Bayern Munich, Paris Saint-Germain, SL Benfica, Séville FC, Feyenoord Rotterdam.

Chapeau 2 : Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Inter, FC Porto.

Chapeau 3 : AC Milan, SS Lazio, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, SC Braga, Étoile Rouge de Belgrade, PSV Eindhoven, FC Copenhague.

Chapeau 4 : Newcastle United, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic Glasgow, Union Berlin, RC Lens, Royal Antwerp, Young Boys de Berne.

17h55 : Deux équipes d’un même pays ne peuvent pas se rencontrer (le PSG et Lens ne peuvent pas être dans la même poule). Il y a aussi une affaire de retransmission télé qui fait que certaines poules deviennent inaccessibles selon le tirage des autres équipes du même pays.

17h53 : Je rappelle brièvement les règles pour les petits nouveaux. On tire d’abord tout le chapeau 1. Puis pour les chapeaux 2, 3 et 4 sont tirés successivement, selon ces règles établies par l’UEFA : « L’ordinateur indique alors les groupes disponibles pour le club tiré, et un chapeau est préparé contenant des boules représentant chacun des groupes dans lesquels le club pourrait être tiré. Une boule est tirée de ce chapeau pour déterminer dans quel groupe l’équipe jouera. Si un seul groupe est disponible pour une équipe, aucun tirage au sort n’est effectué et l’équipe est automatiquement affectée à ce groupe ».

17h45 : SALUUUUUUT LES GROUPIX !! Ça va bien ? C’est enfin le jour que tout le monde attendait : le tirage au sort des poules de la Ligue des champions. Le dernier d’ailleurs avant le changement de format qui aura lieu la saison prochaine. Snif.

