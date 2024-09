Lucas Chevalier : « Jouer la Ligue des champions avec Lille, c’est déjà comme un titre »

Force tranquille.

Bluffant depuis de nombreuses semaines, Lucas Chevalier est devenu l’un des tauliers du LOSC, dont il est désormais le capitaine, à 23 ans seulement. Ce mardi, le jeune portier lillois s’apprête à découvrir, sur la pelouse du Sporting, la Ligue des champions. Acteur majeur de la qualification des Dogues pour la plus grande des compétitions de clubs au bout des barrages, le natif de Calais a été interrogé par L’Équipe sur son choix de ne pas quitter son club formateur dès cet été, quitte à voir ses possibilités de gagner des titres compromises. Une hypothèse balayée d’un revers de main.

« Jouer la Ligue des champions avec Lille, c’est déjà comme un titre en fait, au vu du parcours d’un club qui après avoir été champion (2021) a dû se régler financièrement, a fait des paris sur de jeunes joueurs, pour dépasser Marseille, Lyon, Rennes, financièrement très supérieurs, a-t-il déclaré. J’ai encore plein de choses à vivre ici, et il y a toujours eu de l’évolution. Je veux franchir le plus d’étapes possibles avec ce club pour pouvoir le marquer. Je n’ai pas de plan de carrière, seulement des objectifs et j’essaie de viser dans la bonne direction. »

En direction de Clairefontaine, par exemple ?

Bruno Genesio revient sur la victoire de l’OL à Manchester City