Pronostic Gérone Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça poursuit sur sa lancée contre Gérone ?

La saison dernière, Girona avait réalisé l’exploit de battre deux fois le FC Barcelone, mais cela n’avait pas suffi pour atteindre la 2ᵉ place du championnat. Aujourd’hui, les Blanquivermells ont une nouvelle occasion de marquer un coup face au Barça, invaincu jusqu’à présent. Après un début de saison en demi-teinte, marqué par un match nul contre le Betis (1-1) et une défaite sévère contre l’Atlético de Madrid (3-0), Girona s’est repris avec deux victoires convaincantes contre Osasuna (4-0) et Séville (0-2). Cet été, l’équipe a été au cœur du mercato, voyant plusieurs de ses talents convoités par les grands clubs européens. Pour compenser ces départs, Girona a recruté des joueurs prometteurs comme Arnaut Danjuma, qui a déjà marqué deux buts en trois matchs, et Oriol Romeu, bien qu’il soit inéligible pour ce match en raison de son prêt par le FC Barcelone. Malgré plusieurs absents probables, dont Artero, Jastin et Yangel Herrera, l’équipe espère bousculer à nouveau le Barça.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Le FC Barcelone, après une saison sans titre, cherche à retrouver son rang en Espagne et en Europe. L’arrivée d’Hansi Flick comme entraîneur semble porter ses fruits, avec quatre victoires consécutives en championnat, dont une écrasante victoire 7-0 contre Valladolid. Bien que certains aient exprimé des doutes sur la défense, l’équipe a retrouvé une solide dynamique offensive. Les absences de joueurs clés tels que Frenkie de Jong, Gavi, Araujo et Christensen ne compliquent pas vraiment la tâche des Blaugrana depuis la reprise, et le retour d’Ansu Fati à l’entraînement est une bonne nouvelle, tout comme l’excellent début de saison de Raphinha, auteur d’un triplé lors du dernier match. En revanche, l’infirmerie continue de se remplir avec les blessures de Dani Olmo et Lamine Yamal. Bien que le mercato estival ait été discret du côté des arrivées, l’acquisition d’Olmo marque un point positif. Barcelone espère consolider sa position de leader en affrontant Girona, avec un Lewandowski en forme en ce début de saison (4 buts) en première ligne.

► Le pari « Barcelone ou nul & +1,5 but » est coté à 1,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 145€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire Barcelone » est coté à 1,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 145€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 2,07 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 207€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Gérone – Barcelone

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Gérone – Barcelone sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Gérone – Barcelone avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Gérone Barcelone encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Gérone enfonce le Barça et offre le titre au Real Madrid