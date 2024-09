Wissam Ben Yedder propose de faire une cure de désintoxication pour éviter la détention provisoire

Wissam Ben Galère.

Auditionné devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ce mardi, dans le cadre de la nouvelle affaire d’agression sexuelle remontant à la nuit du 6 au 7 septembre 2024 – lors de laquelle il avait été interpellé au volant de sa voiture en état d’ébriété et placé en garde à vue à la suite d’un refus d’obtempérer -, Wissam Ben Yedder a émis une proposition peu ordinaire pour éviter la détention provisoire.

Selon L’Équipe, l’ancien capitaine de l’AS Monaco a assuré qu’il respectait strictement son contrôle judiciaire (pointage bi-hebdomadaire, interdiction de fréquenter des débits de boissons ou des discothèques, interdiction de sortir de chez lui entre 20 heures et 6 heures du matin, obligation de suivre des soins) et a proposé de faire une cure de désintoxication à l’alcool. Un temps laissé libre sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD) de Nice, dans l’attente d’une audience qui doit se tenir le 15 octobre prochain, l’attaquant a finalement été auditionné après un appel du parquet de Nice. La décision sera rendue ce mercredi matin.

