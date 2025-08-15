S’abonner au mag

Nouvelle recrue pour Liverpool

Nouvelle recrue pour Liverpool

La moisson continue.

Alors que Liverpool lance officiellement ce vendredi soir la saison de Premier League face à Bournemouth, les Reds restent (très) actifs sur le marché des transferts. Après les arrivées de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez ou encore Hugo Ekitike, la bande à Arne Slot annonce la signature de Giovanni Leoni. 

Un renfort défensif

Le jeune défenseur central italien arrive en provenance de Parme après une seule saison en Serie A. Le montant de la transaction est estimé à 30 millions d’euros selon plusieurs sources. Dans son communiqué, Liverpool annonce que le joueur de 18 ans a signé un contrat de longue durée, sans préciser sa durée.

Un pari sur l’avenir, donc.

L’auteur de l’incident à la parade de Liverpool fait face à 24 nouveaux chefs d’accusation

TM

