Nouvelle recrue pour Liverpool

La moisson continue.

Alors que Liverpool lance officiellement ce vendredi soir la saison de Premier League face à Bournemouth, les Reds restent (très) actifs sur le marché des transferts. Après les arrivées de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez ou encore Hugo Ekitike, la bande à Arne Slot annonce la signature de Giovanni Leoni.

Leoni at Liverpool 📸🔴 pic.twitter.com/3XwweETLRM — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Un renfort défensif

Le jeune défenseur central italien arrive en provenance de Parme après une seule saison en Serie A. Le montant de la transaction est estimé à 30 millions d’euros selon plusieurs sources. Dans son communiqué, Liverpool annonce que le joueur de 18 ans a signé un contrat de longue durée, sans préciser sa durée.

Un pari sur l’avenir, donc.

L’auteur de l’incident à la parade de Liverpool fait face à 24 nouveaux chefs d’accusation