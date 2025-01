Touchée par une frappe israélienne, une internationale libanaise sort du coma

Un peu de soulagement après deux mois d’angoisse.

Touchée par une frappe israélienne le 16 novembre dernier dans la banlieue sud de Beyrouth, Celine Haidar est sortie du coma cette semaine. « Ça lui arrivait d’ouvrir les yeux, mais elle se rendormait à cause des médicaments. Petit à petit, le médecin a diminué la dose et, au troisième jour, elle a pu se réveiller, a raconté sa mère à L’Orient Le Jour. Elle nous a regardés, nous lui avons dit : “Cligne des yeux si tu nous entends.” Quand elle l’a fait on n’y croyait pas, on l’a embrassée sur tout son corps. Elle nous serrait avec sa main. C’est une joie indescriptible. »

« Ma fille a combattu car elle aime la vie »

Gravement blessée à la tête, la joueuse de 19 ans a dû être opérée de la boîte crânienne. Pour le moment, elle ne peut pas parler et communique « avec des mouvements, en écrivant sur un papier ou en serrant la main ». « Ma fille est forte. Elle a combattu car elle aime la vie, confie encore la maman, qui ne sait pas si sa fille pourra un jour rejouer au football. Son père et moi pensons beaucoup à cela. Ses soins demandent du temps. Elle avait de grands rêves, et je veux qu’elle puisse les réaliser. Nous ferons tout pour… Puis c’est quelqu’un de très têtu et de très fort ! » Selon L’Orient Le Jour, pas moins de seize joueurs et membres de clubs de football ont été tués par les attaques israéliennes au Liban depuis le 8 octobre 2023.

