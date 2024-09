Le Liban reporte l’ensemble de ses compétitions de football à la suite des attaques israéliennes

Difficile d’avoir la tête au ballon rond au Liban.

Le pays du Cèdre subit depuis plusieurs jours des frappes intensives de la part de son voisin israélien. L’ensemble de la diplomatie internationale craint aujourd’hui l’embrasement vers une guerre totale entre les deux voisins. Dans ce contexte délétère, la Fédération libanaise de football a dû prendre des mesures drastiques en suspendant l’ensemble des rencontres de football prévues à travers le territoire. « En raison de la situation actuelle dans le pays, le comité exécutif de la Fédération libanaise de football a décidé de reporter les matchs de toutes les compétitions à une date qui sera déterminée ultérieurement », a déclaré la LFA dans un communiqué publié ce mardi.

تـعمـيم رقم ٢٠٢٤/٤٢ نـظـرا » للأوضـاع الـراهـنـة الـتـي تـمـر بـهـا الـبـلاد ، قـررت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة للإتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم تـأجـيـل مـبـاريـات كـافـة الـبـطـولات الـى مـوعـد يـحـدد لاحـقـا » pic.twitter.com/NQR5L4ouhA — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) September 24, 2024

Cette annonce intervient quatre jours après la reprise du championnat national libanais. En ce qui concerne l’équipe nationale, elle n’a plus disputé une rencontre sur son sol depuis l’année dernière, les matchs à domicile ayant été délocalisés au Qatar et aux Émirats arabes unis. Toutes ces mesures sont similaires à ce que connaît la Palestine depuis près d’un an, les différentes compétitions nationales et locales ayant elles aussi été suspendues après les attaques du 7 octobre.

Le Qatar rouvre ses portes