Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers

Dans une vidéo pour Prime Video, Francesco Totti peine à reconnaître certains de ses anciens coéquipiers à la Roma. Mais pas de panique : voici quelques petites fiches aider Il Capitano à se rafraichir la mémoire et se rappeler quelques visages croisés en 25 ans sous le maillot de la Louve.

Ashley Cole

Mais si, tu sais : ce Ashley Cole qui a débarqué à la Roma en 2014, en traînant derrière lui, deux Premier League remportée avec Arsenal, et une troisième avec Chelsea. Sans oublier sa Ligue des champions et son accent londonien aussi classe qu’incompréhensible. Mais à Rome, on se souvient surtout de lui pour sa fameuse photo d’équipe, posé à deux mètres du reste du groupe. Une légende instantanée, malgré un total de matchs n’atteignant même pas la vingtaine. En vrai, on peut comprendre qu’il ait finit dans la catégorie « Comment il s’appelle lui déjà ? », mais il faut bon, ça supposerait qu’on n’a pas du tout suivi Chelsea ou Arsenal dans les années 2000.

Gerson Santos Da Silva

Mais si, tu sais : c’est le Brésilien qui est arrivé en 2016 en provenance de Fluminense, avec l’étiquette de futur crack et la promesse d’être plus « Francesco Totti » que « Paul Pogba. » Deux saisons plus tard, il est reparti avec un abonnement à la rotation et quelques vidéos YouTube qui prouve qu’il a existé. Et puis sinon, en 2021-2022, on ne voyait que lui à l’OM.

Daniele de Rossi

Alors là non ! Là ce serait presque un crime de lèse-Roma de ne pas s’en souvenir. De Rossi, c’est le petit frère, le soldat, le miroir. 360 matchs ensemble, des bagarres, des câlins, des pleurs… Daniele De Rossi c’est pas un souvenir, c’est une extension du Capitano. C’est comme si on te demandait si tu te souvenait de ton bras gauche. Tu l’as, tu t’en sers tout le temps, mais pourtant t’y penses pas. La prochaine fois, c’est carton rouge.

Edin Džeko

Mais si, tu sais : c’est le Yougoslave arrivé en provenance de Manchester City en 2015 et qui a vécu la fin de « l’ère Totti ». Alors, certes, cet attaquant ne faisaient pas le même métier, mais ensemble, il y a eu quelques jolis moments de complicité mais aussi un passage de relais sans drame. Edin, c’est l’héritier temporaire, un type poli venu ranger la cour après la fête, en claquant plus de 100 pions avec la Roma.

Ludovic Giuly

Mais si, tu sais : c’est ce Français pas très grand qui a débarqué à la Roma en 2007 quand elle cherchait un peu de peps. Giuly au-delà de ses déboulés, c’est de la bonne humeur et son amour du ballon. Peut-être qu’il courait un peu trop, mais il y a eu des belles soirées européennes partagées et un titre en Coupe d’Italie en 2008. Non, il n’est sûrement pas oublié, juste rangé dans les pages annexes.

Mapou Yanga-Mbiwa

Mais si, tu sais : Mapou Yanga-Mbiwa ! Celui qui a rejoint la Roma en 2015 après une courte épopée à Newcastle. Un défenseur français, solide, tranquille. Après une saison et demie et un but dans le derby contre la Lazio, il a fait son meilleur appel contre appel en direction de Lyon. Bon et si on dit qu’il a remporté la Ligue 1 en 2012 avec Montpellier, ça revient ?

Victor Ibarbo

Mais si tu sais… celui dont ils parlent dans le dernier édito de So Foot, réputé pour… enfin si, tu sais. Bref, lis et tu verras.

⊗ Lampros Choutos

Mais si tu sais : Lampros Choutos. Bon lui, c’est pas grave.

Javier Zanetti

Alors lui, son visage est familier, c’est sûr… Mais il n’a pas joué à la Roma. C’est juste le gars le plus affronté en carrière. Mais bon, c’est quoi 40 matchs dans une vie…