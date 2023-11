Décès de la journaliste Alessandra Bianchi, figure du foot italien en France

Le journal italien La Repubblica a annoncé mardi soir la disparition d’Alessandra Bianchi à l’âge de 59 ans. Pendant de longues années, elle était présente dans le paysage médiatique français en tant que spécialiste du foot italien.

Après ses débuts au Corriere dello Sport, Alessandra a débarqué en France : elle aura travaillé pour L’Équipe et La Chaîne L’Équipe, RMC, Le Parisien ou encore Canal+, où elle intervenait dans L’Équipe du dimanche pour évoquer la Serie A, la sélection italienne, et plus particulièrement la Roma (qu’elle supportait) et Francesco Totti (dont elle était fan). Elle a aussi travaillé quatre ans au service communication de la Lega Pro, l’instance du championnat italien de troisième division.

La Roma, la voix cassée, l’EDD, l’Italie… toute une adolescence. Adieu Alessandra Bianchi et surtout merci 🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/TFWVG9yxH5 — Malick Traoré (@mlktraore) November 15, 2023

Confirmant la triste nouvelle, la Lega Pro a publié un communiqué dans lequel Alessandra est décrite en ces mots : « Collègue, journaliste de grande valeur, personne extraordinaire […]. Tu as toujours été une collègue disponible pour aider et as toujours mis tes compétences à notre disposition. En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s’effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de tes nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. […] Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer. »

Canal lui a également rendu hommage : « Toute l’équipe de CANAL+ est bouleversée d’apprendre le décès de son ancienne collègue, et amie, Alessandra Bianchi. Alessandra a été, pour nos abonnés, la voix du football italien dans L’Équipe du dimanche. Sa passion pour le football, ses analyses, sa voix et son sourire resteront gravés en nous à jamais. Nous nous joignons à sa famille et à ses proches dans leur peine. »

