Thierry Henry, Gianluigi Buffon, Nilmar… Les langues se délient enfin sur la santé mentale des footballeurs.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Pablo Osvaldo a avoué être en pleine dépression. À 38 ans, l’ancien joueur de la Juventus et de l’AS Roma vit l’enfer : « Cette dépression m’a fait tomber dans plusieurs addictions, l’alcool et les drogues. La vérité, c’est que j’en suis à un moment où je n’ai plus de contrôle sur ma vie. […] Je vis pratiquement seul, enfermé chez moi. Je ne sors jamais, je ne fais rien de productif de ma vie. Parfois, je n’ai même pas envie de me lever de mon lit. »

Vainqueur du Scudetto 2014 avec la Vieille Dame, Osvaldo a mis un terme à sa carrière en 2020 en quittant le club argentin de Banfield. Pour le joueur formé à Huracán, cette petite mort a été un tournant : « Quand je jouais encore au football, j’étais une personne complètement différente, j’avais confiance en moi. » Il a également appelé ceux dans la même situation à ne pas s’enfermer sur eux-mêmes : « Si vous passez par une phase similaire, demandez de l’aide, parce qu’on ne sort pas de ça tout seul. »

