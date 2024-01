Thierry Henry : « Toute ma carrière, j’ai été en dépression »

Titi Henry, un projet Mbappé avant l’heure.

Si le petit Thierry est devenu Henry, c’est aussi grâce à la pression de son paternel, comme l’a de nouveau confié le champion du monde 1998 dans une interview accordée à Steven Bartlett. « Tout au long de ma carrière, j’ai été en dépression. Pour comprendre cela, il faut remonter à quand j’étais jeune ! À mon enfance, je n’ai pas eu d’affection… quand mon père m’a eu dans ses bras, la première chose qu’il a dite fut : ce bébé sera un incroyable joueur de football », raconte le sélectionneur des Espoirs.

C’est ainsi que, chaque week-end, le petit Thierry a souffert pour que son père soit heureux : « Il m’a façonné, il était dur. À 13 ans, je joue et gagne un match 6-0. Je marque les 6 buts mais… c’était toujours ce que je n’avais pas fait qui comptait. » Sauf que cette formation spartiate a marqué la santé mentale de la légende d’Highbury : « J’ai toujours eu la peur et l’impression de plaire aux autres grâce à mon football, mon argent jusqu’au jour où ma copine et mes enfants ont tous commencé à pleurer pour la personne que je suis. Et là tu te sens humain. »

Thierry Henry (EXCLUSIVE): "I Cried Every Single Day", Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad's Love!

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024