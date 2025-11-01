Un Français quitte déjà l'Italie

Ils n’ont pas attendu Patrick.

Un peu moins d’un an après son arrivée à Gênes (onze mois), Patrick Vieira a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Genoa. La conséquence d’un début de saison compliqué pour un Griffone dernier de Serie A et défait mercredi dernier par la Cremonese à domicile (0-2). Avec six défaites et trois matchs nuls en neuf journées de championnat, les Rouge et Bleu semblent coincés dans une impasse, eux qui n’ont inscrit que quatre buts depuis le début de saison (pire attaque de Serie A, ex-aequo avec Parme, quinzième).

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Vieira avait maintenu le Genoa à l’issue de sa première saison

Arrivé au club le 24 novembre 2024 pour remplacer Alberto Gilardino, Patrick Vieira était parvenu à maintenir le Genoa en Serie A, se voyant même offrir une prolongation de contrat jusqu’en 2027. Mais les mauvais résultats actuels ont poussé toutes les parties à mettre fin à la collaboration, qui s’arrête donc à 10 victoires, 12 nuls et 15 défaites. Après le New York City FC, Nice, Crystal Palace et Strasbourg, Vieira s’apprête à quitter un quatrième championnat.

