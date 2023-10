Mourinho bientôt viré de la Roma ? Le club dément

« Pronti a cacciarlo ! »

Ou « prêt à chasser ». C’est en une de la Corriere dello Sport ce samedi matin. On y voit José Mourinho la tête dans les mains, et on y apprend deux choses. D’abord que l’AS Roma songerait à se séparer du Special One s’il venait à ne pas ramener trois points du déplacement à Cagliari ce dimanche pour le compte de la huitième journée de la Serie A. Et ensuite, que les dirigeants du prestigieux club de la capitale transalpine auraient déjà coché le nom d’Hans Flick pour le remplacer. Le tacticien allemand est libre de tout contrat depuis son éviction du poste de sélectionneur de la Mannschaft après la Coupe du monde désastreuse de l’Allemagne en décembre dernier. Dans un communiqué publié par l’ANSA, l’équivalent de l’AFP en Italie, l’AS Roma a démenti toutes ces informations.

Affaire à suivre.

