Pronostic Lazio Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pas de vainqueur entre la Lazio et la Juventus

La Lazio va vivre quelques prochaines semaines très chargées. En effet, l’équipe de la capitale affronte tout d’abord la Juventus en Serie A avant une double confrontation, toujours face à la Vieille dame en demi-finale de la Coppa Italia. De plus, les Laziale seront opposés le week-end prochain à la Roma pour le derby romain. Avant la coupure internationale, Maurizio Sarri a décidé de jeter l’éponge à la suite des mauvais résultats de son équipe. Pour le remplacer, les dirigeants ont misé sur Igor Tudor, passé par Marseille (et par la Juve en tant que joueur), qui retrouvera son ancien joueur Guendouzi. Pour la première sans Sarri, la Lazio est allée s’imposer sur la pelouse de Frosinone (2-3) qui lutte pour son maintien. Lors de cette rencontre, la recrue du mercato estival Castellanos a signé un doublé. Avec la baisse de régime de Ciro Immobile, le poids offensif repose aussi sur l’Argentin, mais aussi sur le Danois Isaksen ou le Japonais Kamada, qui doivent passer un cap lors de cette dernière ligne droite. 9e de Serie A, la Lazio accuse 4 points de retard sur l’Atalanta qui occupe le dernier strapontin pour une compétition européenne.

La Juventus fut pendant de nombreuses semaines la seule formation à pouvoir suivre le rythme effréné de l’Inter. Depuis que les Nerazzurri se sont envolés, la Vieille Dame est décrochée. Lors des 8 dernières journées, les Bianconeri ont remporté une seule rencontre face à Frosinone. Lors de la dernière journée avant la coupure internationale, la Juve a été tenue en échec à domicile par le Genoa (0-0). Troisième, la Vieille Dame possède 8 points d’avance sur la Roma (5e) mais ne doit pas s’endormir sur ses lauriers. Dans cette dernière ligne droite, la Juve a pour objectif de remporter la Coppa Italia et devra pour cela se défaire de la Lazio. Cette première opposition entre les 2 formations est un moyen de prendre un avantage psychologique sur son adversaire. Pour affronter les Laziale, Allegri compte sur les Rabiot (non utilisé face au Chili mais disponible), Chiesa, Locatelli mais déplore les absences des attaquants Vlahovic (suspendu) et Milik (blessé). Ce qui devrait poser problème offensivement. Dans cette opposition d’équipes pas au meilleur de leur forme, Laziale et Bianconeri devraient se quitter sur un nul sans trop d’enseignements avant leur choc des demi-finales de la Coppa Italia.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

