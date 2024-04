Pronostic Juventus Lazio : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie

La Juve prend une option face à la Lazio

Cette demi-finale entre la Juventus et la Lazio met aux prises deux formations qui jouent leur saison sur cette compétition. Si les Turinois sont dans le Top 4 de Serie A, ils sont largement distancés pour le Scudetto, qui semble promis à l’Inter. De plus, avec une victoire lors des 8 dernières journées, la Vieille Dame pourrait même rencontrer des difficultés pour assurer sa place en Ligue des Champions si elle ne se réveille pas en championnat. Le week-end dernier, les Turinois se sont de nouveau inclinés en déplacement face à la… Lazio (1-0). Lors de cette rencontre, les Bianconeri se sont fait surprendre dans le temps additionnel. A la suite de ce résultat, la Juve reste troisième mais voit l’écart se réduire avec ses poursuivants. Pour atteindre ces demi-finales, la Vieille Dame s’est défait de la Salernitana et de Frosinone. Pour ce match aller, Allegri devrait s’appuyer sur les Rabiot, Kean, Chiesa, Locatelli ou Danilo.

En face, la Lazio est 7e de Serie A et s’est fait sortir de la Ligue des Champions par le Bayern. La formation romaine semble mal embarquée pour pouvoir se mêler dans la course pour les places européennes via le championnat. A la suite de plusieurs contre-performances, Sarri a décidé de quitter le club. Arrivé pendant la trêve, Igor Tudor a connu une première parfaite en dominant la Juventus (1-0) au Stade Olympique. L’ancien coach de l’OM espère que ses hommes pourront ramener un bon résultat de ce déplacement et prendre une option pour la qualification. En s’imposant lors de ses 2 derniers matchs, la formation romaine a repris confiance pour disputer la dernière ligne droite de la saison. Pour se qualifier pour ces demi-finales, la Lazio s’est imposée consécutivement face au Genoa et contre la Roma. Pour tenter de décrocher un résultat à Turin, Tudor devrait s’appuyer sur les Guendouzi, Zaccagni, Kamada ou Pedro. A domicile, la Vieille Dame va vouloir prendre sa revanche du match du week-end, et en même temps prendre une option sur la qualification en prenant le dessus sur la Lazio.

