Le Milan fait le job à Cagliari

Cagliari Calcio 1-3 AC Milan

Buts : Zito Luvumbo (30e) pour les Rossoblù // Okafor (40e), Tomori (45e+1) et Loftus-Cheek (60e) pour les Rossoneri

Et Yacine Adli a (re)joué un match de football.

En déplacement en Sardaigne, le Milan s’est imposé (3-1) et met la pression à l’Inter, en rejoignant provisoirement son voisin en tête du classement. De son côté, Cagliari enchaîne une quatrième défaite en six journées et se retrouve lanterne rouge, à la suite de la victoire d’Empoli face à la Salernitana (1-0).

Avec quatre matchs à jouer en l’espace de dix jours, Stefano Pioli décide d’opérer un turnover, permettant notamment à Yacine Adli de connaître sa première titularisation depuis 351 jours. Les Rossoneri dominent outrageusement dès les premières minutes, mais peinent terriblement à concrétiser. Et sur une contre-attaque sarde, le Milan est sanctionné, Nández trouve Zito Luvumbo qui déclenche un missile au premier poteau, Sportiello est battu (1-0, 30e). Deuxième pion de la saison pour l’Angolais, qui vient récompenser son étincelante première demi-heure.

Mené, le Milan continue à multiplier les séquences de possession, mais bute sur une muraille sarde, qui finit par s’écrouler en moins de cinq minutes. Pulisic s’amuse de Zappa dans le couloir gauche et parvient à centrer, Radunović manque totalement sa sortie, Okafor est là en renard des surfaces et égalise (1-1, 40e). Puis, sur un corner joué rapidement par Adli, Reijnders centre, les défenseurs rossoblù s’emmêlent les pinceaux, et Tomori parvient à pousser le cuir dans le but vide (1-2, 45e+1).

Mais les hommes de Ranieri ne s’avouent pas vaincus, à l’image de cette frappe de Zito Luvumbo contrée de justesse par Adli (56e). Alors que Cagliari pousse et fait reculer le bloc milanais, Loftus-Cheek vient mettre fin aux espoirs sardes d’un tir limpide de l’entrée de la surface (3-1, 60e). Dans les dernières minutes, Oristiano, d’une superbe reprise, met à contribution Sportiello, qui sort la parade et permet donc aux siens de ne pas vivre une fin de match bourbier (88e). Deuxième victoire consécutive pour le Milan, un regain de confiance avant la réception de la Lazio. Les temps sont durs pour Cagliari, lanterne rouge donc, qui se déplacera sur la pelouse de la Fiorentina ce week-end.

Cagliari Calcio (3-5-2) : Radunović – Wieteska (Oristiano, 46e), Dossena, Hatzidiakos – Augello, Sulemana (Viola, 67e), Makoumbou (Deiola, 84e), Nández, Zappa (Di Pardo, 81e) – Zito Luvumbo, Petagna (Shomurodov, 67e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

AC Milan (4-3-3) : Sportiello – Hernández (Bartesaghi, 84e), Tomori, Thiaw, Florenzi – Reijnders (Musah, 58e), Adli (Pobega, 58e), Loftus-Cheek – Pulisic (Romero, 69e), Okafor, Chukwueze (Leão, 69e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Dans le même temps :

Empoli 1-0 Salernitana

But : Baldanzi (34e) pour Empoli

Hellas 0-1 Atalanta

But : Koopmeiners (13e) pour l’Atalanta

